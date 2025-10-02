"Wird ein großer Kampf für sie": Neue Probleme für Nicole Kidman

Karrieretechnisch könnte es nicht besser laufen für Nicole Kidman. Sie zählt seit schon Jahren zu den begehrtesten Schauspielerinnen Hollywoods und überrascht immer wieder mit ihrer Wandelbarkeit und interessanten Rollen. Scheidung bei Nicole Kidman und Keith Urban Privat steht die gebürtige Australierin nun aber vor einer enormen Herausforderung: Berichten zufolge soll ihre Ehe mit Keith Urban vor dem Aus stehen. Die Trennung soll von dem Country-Star ausgegangen sein, der bereits aus dem gemeinsamen Haus in Nashville ausgezogen sein soll. Kidman habe versucht, die Ehe zu retten, inzwischen aber die Scheidung eingereicht, hieß es diese Woche.

Aus den Scheidungspapieren von Kidman und Urban geht laut der britischen Boulevardzeitung Daily Mail hervor, dass die Schauspielerin trotz ihres fordernden Arbeitsalltags die Hauptsorgeberechtigte für die gemeinsamen Töchter Sunday Rose (17) und Faith Margaret (14) sein wird. Nicole Kidman schon bald alleinerziehende Mutter? Gerichtsdokumente würden belegen, dass sich das Hollywood-Paar auf eine überraschende Regelung geeinigt hat: Demnach werde Kidman künftig 306 Tage im Jahr mit ihren Kindern verbringen können, Urban nur 59. Der Sänger soll die Kinder jedes zweite Wochenende bei sich haben, samstags und sonntags von 10 Uhr bis 18 Uhr. Den Rest der Zeit soll sich Kidman um die gemeinsamen Kinder kümmern, was sie quasi zur alleinerziehenden Mutter macht. Dem Bericht zufolge hätten Kidman und Urban, die 2006 geheiratet hatten, auch bereits besprochen, wer welche Feiertage mit den Kindern verbringen darf: So sollen die Sunday und Faith am Muttertag und zu Ostern bei ihrer Mama sein. Den Vatertag und Thanksgiving sollen die Mädchen bei ihrem Papa verbringen. Wichtige Entscheidungen, einschließlich Ausbildung und außerschulische Aktivitäten ihrer Töchter, werde das Paar aber auch weiterhin gemeinsam treffen.