Bye, bye, Blond: Pamela Anderson überrascht mit radikaler Haar-Transformation

Blond war bisher ihr Markenzeichen. Doch Pamela Anderson zeigt schon seit einer Weile, dass sie mit eingefahrenen Schönheits-Standards aufräumen will. Nachdem sie zunächst anfing, bei Red-Carpet-Aufritten auf Make-up zu verzichten, experimentiert sie seit einiger Zeit auch mit ihren Haaren. Setzte die US-amerikanische Schauspielerin viele Jahre auf eine voluminöse Langhaarfrisur, trägt sie ihr Haar inzwischen kürzer.

Pamela Anderson ist jetzt rothaarig

Jetzt folgt die nächste Überraschung. Pamela Anderson hat sich von ihrem Kult-Blond getrennt.

Auf neuen Fotos auf Instagram präsentiert sich der ehemalige "Baywatch"-Star mit roten Haaren. Auch der Schnitt wurde noch etwas pfiffiger.