Bye, bye, Blond: Pamela Anderson überrascht mit radikaler Haar-Transformation
Blond war bisher ihr Markenzeichen. Doch Pamela Anderson zeigt schon seit einer Weile, dass sie mit eingefahrenen Schönheits-Standards aufräumen will. Nachdem sie zunächst anfing, bei Red-Carpet-Aufritten auf Make-up zu verzichten, experimentiert sie seit einiger Zeit auch mit ihren Haaren. Setzte die US-amerikanische Schauspielerin viele Jahre auf eine voluminöse Langhaarfrisur, trägt sie ihr Haar inzwischen kürzer.
Pamela Anderson ist jetzt rothaarig
Jetzt folgt die nächste Überraschung. Pamela Anderson hat sich von ihrem Kult-Blond getrennt.
Auf neuen Fotos auf Instagram präsentiert sich der ehemalige "Baywatch"-Star mit roten Haaren. Auch der Schnitt wurde noch etwas pfiffiger.
Mit 58 Jahren zeigt Anderson, dass es nie zu spät ist, sich neu zu erfinden.
Pamela Anderson erfindet sich neu
Mit ihrer Karriere geht es seit einiger Zeit ebenfalls bergauf. Galt sie lange Zeit als Hollywoods Sexsymbol, hat das ehemalige Pin-up-Girl inzwischen eindrucksvoll bewiesen, dass sie auch das Zeug zur Charakterdarstellerin hat. Ihre Karriere läuft heute besser denn je.
2022 gelang ihr ein gefeiertes Comeback ins Showbusiness mit der Rolle der Roxie Hart im Broadway-Musical "Chicago". 2024 spielte sie in dem Filmdrama "The Last Showgirl" von Gia Coppola die Titelrolle eines in die Jahre gekommenen Showgirls und wurde dafür mit Kritikerlob überhäuft. Für ihre Darbietung wurde sie unter anderem für den Golden Globe als beste Hauptdarstellerin in einem Drama nominiert. Zuletzt stand sie mit Liam Neeson für "Die nackte Kanone" vor der Kamera.
