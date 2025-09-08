Die Meldungen darüber widersprechen sich und scheinen sich wöchentlich zu ändern. Nun sprach der Ex-"Baywatch"-Star selbst die Gerüchte an – doch erneut heißt es: Deutliche Worte sehen anders aus.

Das Rätselraten rund um den Beziehungsstatus der Hollywood-Stars Pamela Anderson (58) und Liam Neeson (73) geht weiter. Sind die beiden "Die nackte Kanone"-Stars nun ein Paar oder handelt sich beim Turteln und Verliebt-Anschauen doch nur um einen ausgeklügelten PR-Gag, wie man ihn beispielsweise auch von Jennifer Aniston und Vince Vaughn (sie drehten 2006 gemeinsam den Film "Trennung mit Hindernissen) kannte?

"Ich meine es aufrichtig"

Anderson nahm beim Deauville American Film Festival in Frankreich den Deauville Talent Award entgegen. Bei ihrer Dankesrede ließ sie es sich nicht nehmen, sich gegen die PR-Vorwürfe zu wehren: "Ich mache keine PR-Stunts mit und werde das auch nie tun", betonte sie.

Anderson weiter: "Das wäre ein Todesurteil." Sie sei immerhin "authentisch und zielstrebig" – und: "Ich bin abergläubisch, wenn es um die Liebe geht. Und ich fühle mich nicht wohl dabei, auch nur einen Bruchteil meines Liebeslebens preiszugeben."

Klingt bisher nach Klartext. Anderson und Neeson scheinen also ein Paar zu sein. Doch der Rest der Rede klingt nicht mehr ganz so eindeutig und man fragt sich, was uns Anderson eigentlich wirklich sagen möchte.

"Ich weiß, dass ich mich auf der Leinwand immer wieder aufs Neue verlieben werde", sagte Anderson. "Das ist mein Job. Wenn wir es gut machen, werden Sie es spüren, eine Art Projektion." Für sie sei das größte Kompliment. Und: "Denken Sie also bitte positiv. Und ich freue mich über Ihre guten Wünsche. Es werden keine Spielchen gespielt. Ich meine es aufrichtig. Verwechseln Sie meine Freundlichkeit nicht mit Schwäche oder meine Kühnheit nicht mit Bitterkeit."