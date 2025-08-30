Pamela Anderson und Liam Neeson: Romanze doch nur ein PR-Gag?

Sind sie nun ein Paar oder nicht: Die Frage, ob die "Arbeitskollegen" Pamela Anderson und Liam Neeson inzwischen Lebensgefährten sind, beschäftigt US-Promiportale und Fans seit Wochen. Die "Baywatch"-Ikone und der Hollywood-Star brachten kürzlich die Slapstick-Komödie "Die nackte Kanone" zurück ins Kino und verbrachten dafür viel gemeinsame Zeit vor der Kamera. Dass die Chemie zwischen ihnen für den Dreh stimmte, sei ihm schnell aufgefallen, sagte Neeson im Juli der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Ich glaube, wir hatten definitiv eine Chemie. Ich hatte Pamela zuvor noch nie getroffen und sie mich auch nicht. Ich möchte nicht unbedingt Worte wie 'sofort' verwenden, aber es war sofort da", erzählte der "Taken"-Schauspieler über die Stimmung am Set. "Wir hatten einfach das Gefühl, dass da etwas zwischen uns war, und wir haben darauf vertraut."

Werbegag... Langsam ebbten die Spekulationen ab. Doch dann berichtete TMZ unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen aus dem Umfeld des Filmteams, dass die öffentlich bekundete Nähe nur eine Erfindung der PR-Teams der Schauspieler sowie des Filmstudios Paramount war. Demnach sollen sich Neeson und Anderson nach Abschluss der Dreharbeiten im Juni 2024 nicht mehr getroffen haben, bis sie ein Jahr später mit der Pressetour starteten. Bei diesen gemeinsamen Auftritten zeigen sich Anderson und Neeson stets sehr vertraut miteinander. ...oder echte Beziehung? Dem widerspricht nun allerdings eine Quelle des People-Magazins. "Alles zwischen ihnen ist echt. Keiner von beiden würde sich jemals an einem Werbegag beteiligen. Sie haben eine tolle Zeit miteinander. Keiner von beiden braucht die Publicity", so der Insider. Eine weitere Quelle meint: "Ihre Beziehung ist nicht nur Show. Sie haben eine echte Verbindung. Keiner von beiden hat einen Grund, so etwas zu inszenieren." Im Interview mit dem Onlineportal Entertainment Weekly hatte der "Nackte Kanone"-Regisseur Akiva Schaffer auf die vermeintliche Romanze angesprochen angegeben, er habe "auf jeden Fall gehofft", dass die beiden ihre Verbundenheit auf der Pressetour zum Film öffentlich machen. "Ich habe es mir für sie gewünscht und ich glaube, anderen ging es da ähnlich." Außerdem schade die Berichterstattung nicht. "Ich bin sicher, dass sie damit ein anderes Publikum erreicht haben, als wir es mit unserem Zeug erreicht hätten. Dass sie kleine freche Flirts haben – warum nicht?"