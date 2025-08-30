"Reichste Prinzessin Europas": Marie Caroline von und zu Liechtenstein heiratet

Prinzessin Marie Caroline von und zu Liechtenstein und ihr Verlobter, der Venezolaner Leopoldo Maduro Vollmer, geben sich am Samstag in Vaduz das Ja-Wort. Das Paar lernte sich gemäß Medienberichten in der europäischen High Society kennen.

Ihre Verlobung verkündeten sie im Oktober letzten Jahres. Leopoldo Maduro Vollmer, 34 Jahre alt, ist ein bürgerlicher Investmentbanker aus Venezuela und studierte in Großbritannien. Er gehört nach Angaben des Blick zu einer der wohlhabendsten Familien des südamerikanischen Landes.