"Reichste Prinzessin Europas": Marie Caroline von und zu Liechtenstein heiratet
Prinzessin Marie Caroline von und zu Liechtenstein und ihr Verlobter, der Venezolaner Leopoldo Maduro Vollmer, geben sich am Samstag in Vaduz das Ja-Wort. Das Paar lernte sich gemäß Medienberichten in der europäischen High Society kennen.
Ihre Verlobung verkündeten sie im Oktober letzten Jahres. Leopoldo Maduro Vollmer, 34 Jahre alt, ist ein bürgerlicher Investmentbanker aus Venezuela und studierte in Großbritannien. Er gehört nach Angaben des Blick zu einer der wohlhabendsten Familien des südamerikanischen Landes.
Die 28-jährige Prinzessin Marie Caroline, Tochter von Erbprinz Alois und Erbprinzessin Sophie, gilt mit einem Familienvermögen von rund acht Milliarden Franken laut Blick als reichste Prinzessin Europas.
Vaduz empfängt anlässlich der Hochzeit den Hochadel aus Luxemburg und Belgien. Auch enge Verwandte aus Bayern und Österreich werden erwartet. Nach der Trauung durch Bischof Benno Elbs zieht das frischvermählte Ehepaar und die Gäste ins Schloss Vaduz. Dort warte ein Empfang "wie aus dem Bilderbuch", wurde verlautbart.
Kommentare