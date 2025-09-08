Orlando Bloom bricht sein Schweigen über Trennung mit Katy Perry

Orlando Bloom (48) ist aktuell auf Promo-Tour für seinen neuen Film "The Cut" unterwegs, in dem er einen Boxer spielt, der ein Comeback versucht. Natürlich komm man bei diesen Interviews nicht nur auf Blooms radikale Leistung als Schauspieler zu sprechen, sondern auch auf dessen Privatleben. In der TV-Sendung "Today" des Senders NBC hat Bloom nun sein Schweigen über die Trennung von seiner Ex-Verlobten Katy Perry (40) gebrochen. Es ist das erste Mal, dass er öffentlich darüber spricht.

"Mir geht es großartig" Der Interviewer wollte von Bloom wissen, wie er mit der Trennung und den Veränderungen in seinem Privatleben umgehe. "Mir geht es großartig, ich bin so dankbar. Wir haben die schönste Tochter", zeigt sich Bloom gutgelaunt. Doch bevor er sich zu sehr durchs Schlüsselloch blicken lässt, setzt er die Frage, ganz Medien-Profi eben, in Bezug auf seinen neuen Film, der beworben werden will: "Wenn man alles gibt, was man hat, wie ich es in diesem Film getan habe, bin ich dankbar für all das.". Und weiter: "Uns geht es gut und es wird uns weiterhin gut gehen. Nichts als Liebe."

Gemeinsame Tochter im Fokus Damit bestätigte Bloom das gemeinsame Statement mit Perry, das das (Ex-)Paar nach seiner Trennung veröffentlichte. Darin ließen sie die Öffentlichkeit wissen, dass die gemeinsame Tochter Daisy Dove (4) nach wie vor im Fokus der beiden stehen würde und sie eine gemeinsame Elternschaft anstreben. Ihre "gemeinsame Priorität" besteht darin, ihre "Tochter mit Liebe, Stabilität und gegenseitigem Respekt großzuziehen", heißt es im Schreiben.

Bloom zeigte sich nachdenklich Kurz nach der Trennung im Juli dieses Jahres veröffentlichte Bloom eine Instagram-Story, die zum Rätseln einlud. "Jeder Tag ist ein neuer Anfang", schrieb er geheimnisvoll. Und weiter: "Was wir heute machen, zählt am meisten." Bloom postete aber auch eine weitere Lebensweisheit: "Wichtig ist, den ersten Schritt zu machen. Eine kleine Angst mutig zu überwinden, gibt einem den Mut, die nächste anzugehen." Tage später teilte der "Der Herr der Ringe"-Star ein inspirierendes Zitat des berühmten Psychiaters Carl Gustav Jung über Einsamkeit: "Einsamkeit entsteht nicht dadurch, dass man keine Menschen um sich hat, sondern dadurch, dass man nicht in der Lage ist, die Dinge mitzuteilen, die einem wichtig erscheinen."