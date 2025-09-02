Orlando Bloom: "Mir wurde all das Essen weggenommen"

Am 4. September kommt Orlando Bloom (48) mit seinem neuen Film "The Cut" in die Kinos. Im Sportdrama spielt Bloom einen ehemaligen Boxer, der ein letztes Mal in den Ring zurückkehrt. Für diese herausfordernde Rolle musste er ganze 24 Kilogramm abnehmen – worunter er nicht nur physisch, sondern auch psychisch litt, wie der Schauspieler verriet.

Nur noch Thunfisch und Gurken "Ich hatte keine Energie oder geistige Leistungsfähigkeit mehr", so Bloom in der TV-Show This Morning (Video siehe unten). Um für die Rolle genügend Gewicht zu verlieren, wurde ihm der berühmte Ernährungsberater Philip Goglia zur Seite gestellt. Auf dessen Empfehlung hin nahm Bloom nur noch zwei und schließlich sogar nur noch eine statt drei Mahlzeiten täglich zu sich. "Plötzlich wurde mir all das Essen weggenommen. In den letzten drei Wochen habe ich mich im Grunde darauf beschränkt, nur noch Thunfisch und Gurken zu essen." Sogar sein geliebtes Proteinpulver wurde ihm genommen. "Ich dachte nur: 'Nein! Nimm das nicht auch noch.'" Während des Abnehmens wurde regelmäßig sein Blut kontrolliert, um seine Gesundheitszustand genau im Auge zu behalten.

"Ich war ein schrecklicher Mensch" Die Dreharbeiten seien deshalb sehr hart gewesen. Denn nicht nur körperlich, sondern auch geistig habe er den Kaloriendefizit gespürt. "Ich war mental und körperlich einfach erschöpft", erinnert sich der Schauspieler, der seinen Zustand während der Dreharbeiten als "hangry" beschreibt, also eine wütende Stimmung, die aus Hungrig-Sein resultiert. "Ich war ein schrecklicher Mensch für die anderen", gibt er zu, erklärt aber auch, wieso: "Du willst einfach nur etwas essen und siehst alle am Set, die eine Tasse Tee trinken und einen Keks essen."

Paranoia und Zwangsvorstellungen Schlecht aufgelegt zu sein war aber nicht die einzige Auswirkung von Blooms radikaler Diät. Er habe auch an Paranoia, Zwangsvorstellungen und sogar Schlafmangel gelitten, berichtet er. "Es stellt sich heraus, dass man nicht schlafen kann, wenn man hungrig ist!" Die Conklusio des Schauspielers: "Wir müssen essen, schlafen und auf uns selbst aufpassen." Zudem betont er, diese Diät niemandem zu empfehlen.