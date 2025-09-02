Sängerin Pink hat zurzeit mit dieser Krankheit zu kämpfen

Auf Instagram postete sie ein Foto , das sie auf der Couch liegend und an einer Infusion angehängt zeigt. Immerhin aber hat sie auch ein Glas Rotwein in der Hand und ist von Freunden und ihrer Tochter Willow (14) umgeben. Was steckt dahinter?

Infektion mit E. coli-Bakterien

Pink (bürgerlicher Name: Alecia Moore) berichtet, dass sie sich mit E. coli-Bakterien infiziert hat. Symptome beinhalten Bauchkrämpfe, Übelkeit, Erbrechen und wässriger Durchfall, Übelkeit. Schwere Verläufe können zu blutigen Durchfällen, Fieber und Nierenversagen führen.

Doch so schlimm dürfte es bei der Sängerin nicht sein. "Das ist alles normal und alles verläuft wirklich gut", schreibt sie in ihrem Post. Und sie erklärt weiter: "Wenn du in den Urlaub fährst und isst und E. Coli beschließt, in deinem Darm einzudringen, tötest du sie mit Freunden und Töchtern und Rotwein und einem Vitamin-Infusion."

E. coli-Bakterien werden vor allem über den sogenannten fäkal-oralen Weg übertragen. Dies kann durch kontaminierte Lebensmittel, Wasser oder direkten bzw. indirekten Kontakt mit infizierten Menschen oder Tieren geschehen.

Mit typischem Pink-Humor fügte sie in ihrem Instagram-Beitrag hinzu: "Ahhh, das Leben und Zitronen und Limonade und tolle Erinnerungen, an die ich mich vielleicht erinnern werde." Wo die Sängerin im Urlaub war, verriet sie jedoch nicht.