Meghan veröffentlicht neue Fotos ihrer Kinder Archie und Lilibet

Vor kurzem ist die zweite Staffel von Herzogin Meghans Netflix-Show "With Love, Meghan" gestartet. Die Zuschauerzahlen sind zwar enttäuschend, die Kritik aber fällt dieses Mal immerhin besser aus als noch in Staffel Eins. Wie dem auch sei: Meghan macht auf ihrem Instagramkanal fleißig Werbung für ihre Show. Am 1. September postete sie zahlreiche Fotos, die Einblicke hinter die Kulissen der Show gewähren. Darunter auch Fotos ihrer Kinder Lilibet (4) und Archie (6).

Archie und Lilibet waren beim Dreh dabei Insgesamt teilte Meghan neun Fotos, auf drei davon sind ihre Kinder zu sehen. Auf einem Foto sehen Archie und Lilibeth ihrer Mutter auf einem Monitor beim Dreh zu. Die anderen zwei Fotos zeigen Lilibet im Regiestuhl sowie Archie, der vor der Kamera die Filmklappe hält. Was auffällt: Die Gesichter der Kinder sind auf keinem der Fotos zu erkennen. Es ist bekannt, dass Meghan und Harry penibel auf die Privatsphäre ihres Nachwuchses achten. Weshalb es auch nur vergleichsweise selten vorkommt, dass Meghan Bilder von Archie und Lilibet auf Instagram veröffentlicht (stets mit unerkennbaren Gesichtern). In der Show "With Love, Meghan" treten Archie und Lilibet nicht auf.