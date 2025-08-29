Herzogin Meghan scheint in einer beruflichen Krise zu stecken

Am 26. August startete die zweite Staffel von Meghans Personality-Lifestyle-Show "With Love, Meghan" auf Netflix. Einmal mehr lädt die Herzogin von Sussex Freunde und Familie zu sich nach Hause ein, um zu kochen, backen, basteln und zu plaudern. Wie schon in der ersten Staffel geben sich alle Beteiligten betont gut gelaunt, betont nahbar, betont bodenständig. Und wie schon in der ersten Staffel komme das Ganze sehr unauthentisch daher, so zumindest die Meinung manacher Kritiker. Das schlägt sich schon jetzt in den Zahlen nieder.

"Nicht der Erfolg, den sie haben wollten" Schon in der ersten Staffel waren die Streamingzahlen von "With Love, Meghan" nicht wie erhofft, die neuen Folgen jedoch stoßen auf noch weniger Interesse, so zumindest ein Insider im Gespräch mit dem Portal Parade. Das habe natürlich auch Auswirkung auf die Zukunft der Show. "Die Leute, die an der Serie gearbeitet haben, glauben nicht, dass sie für eine weitere Staffel verlängert wird. Sie läuft nicht gut und entspricht nicht den Erwartungen des Senders." Dann fügt er hinzu: "Es ist nicht der Erfolg, den sie haben wollten." Tatsächlich gibt es bis dato noch keine Info über eine mögliche Fortsetzung von "With Love, Meghan". Was aber auch nicht verwunderlich ist, da die zweite Staffel erst vor wenigen Tagen gestartet ist. Im August wurde jedoch bekannt, dass der Vertrag zwischen Netflix und Harry und Meghan überraschend verlängert wurde – auch wenn es sich diesmal nur um einen "First-Look"-Deal handelt. Fix ist bereits, dass im Dezember ein Weihnachtsspecial von "With Love, Meghan" ausgestrahlt wird.

Für Meghan regnet es Absagen Auch sonst scheint es für Meghan beruflich aktuell nicht gerade rund laufen. Parade zitiert eine Insider-Quelle, laut der Meghan Schwierigkeiten habe, Partnerschaften im Lifestyle-Bereich zu finden. "Meghan hat versucht, viele Marken für eine Partnerschaft zu gewinnen, wurde aber immer wieder abgelehnt", so der Insider. "Es war viel schwieriger für sie, als sie dachte." Die Quelle erzählte außerdem, wie enttäuscht Meghan von all diesen Absagen sei: "Sie möchte unbedingt im Lifestyle-Bereich Fuß fassen und ihre eigene Produktlinie mit Kerzen, Lebensmittel usw. anbieten. Sie versteht nicht, warum das so schwierig war."