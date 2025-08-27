Bekam Herzogin Meghans ein Baby namens Honsworth? Chrissy Teigen ist verwirrt

Herzogin Meghan gibt wieder Haushaltstipps: "Ich liebe die Idee, einfach Zeit miteinander zu verbringen und neue Wege zu finden, den Leuten zu zeigen, dass man sie mag", sagt die 44-Jährige im Trailer zur zweiten Staffel ihrer Lifestylesendung "With Love, Meghan", die seit 26. August bei Netflix zu sehen ist. Die Frau von Prinz Harry backt und kocht auch in den neuen Folgen wieder gemeinsam mit prominenten Gästen: Darunter etwa US-Model Chrissy Teigen. In einem Videoausschnitt sind die beiden beim Basteln zu sehen. Dabei kommen auch getrocknete Blumen zum Einsatz.

"Ich dachte kurz, du hast ein Kind namens Honsworth!" Maiglöckchen stehen etwa für das Geburtstagsmonat ihrer Söhne Miles und Archie, erklärt Meghan, die eine weitere getrocknete Blume auf das Tablett vor sich legt und sich dann aber mit der korrekten Bezeichnung der Pflanze schwertut: "Und...(hier haben wir) Honsworth." Teigen dürfte verunsichert gewirkt haben. Meghan von der Reaktion ihrer Freundin überrascht: "Was?!" Teigen entgegnet lachend: "Ich dachte kurz, du hast ein Kind namens Honsworth!" Meghan scherzt: "Das Kind, von dem du noch nie gehört hast. Wenn ich es geschafft hätte, ein Geheimnis wie dieses für mich zu behalten - beeindruckend." Gemeint hatte Meghan "Hawthorn", wie dann aufgeklärt wird. Deutsch: Weißdorn. Teigen postete den Clip auf Instagram und griff den Scherz auf. "War so aufgeregt, als Erste von Baby Honsworth Sussex zu erfahren! Was für einen WUNDERSCHÖNEN Tag wir hatten. Ein Juwel von einer Frau, Mutter und eines Menschen."

Weihnachtsspecial geplant Meghan und Harry - der jüngere Sohn von König Charles III. - hatten sich vor mehr als fünf Jahren von ihren royalen Pflichten losgesagt. Sie leben mit ihren Kindern Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) in den USA. Das Verhältnis zu den Royals gilt nach diversen Vorwürfen nach wie vor als zerrüttet.