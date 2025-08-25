"Blonder denn je": Prinzessin Kate überrascht in Schottland mit neuem Look

Prinzessin Kate und Prinz William haben am 24. August 2025 im Ort Crathie nahe dem royalen Landsitz Balmoral an einem Gottesdienst teilgenommen. Beim Verlassen der Kirche Crathie Kirk wurde das Thronfolgerpaar gemeinsam mit seinen Kindern George , Charlotte und Louis fotografiert. Mehrere Promiportale und Boulevardmedien hoben daraufhin Kates scheinbare optische Veränderung hervor: Ihr Haar sei "blonder denn je", schreibt etwa die britische Nachrichtenseite Express.co.uk. Es sei demnach allerdings "nicht bekannt, ob Kate ihre Haare heller gefärbt hat oder ob ihre sonst brünette Mähne durch die Sonne aufgehellt wurde, da die Prinzessin diesen Sommer zweifellos viel Zeit im Freien verbracht" habe.

Schloss Balmoral galt als das Lieblingsanwesen von König Elisabeth II., die dort gerne ihren Sommer verbrachte und am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren verstarb. Auch König Charles urlaubt gerne da.

Naturfan Kate

Prinzessin Kate empfindet nach eigenen Worten Erfahrungen in der Natur als spirituell. Das sagte sie im April bei einem gemeinsamen Besuch mit Pfadfindern im Nationalpark Lake District im Nordwesten Englands. In einem Social-Media-Video war Kate beim Spaziergang mit dem obersten Pfadfinder des Landes, Dwayne Fields, zu sehen. Und "Natur" gibt es auf Balmoral jede Menge. Das etwa 31 Kilometer westlich von Aberdeen gelegene Schlossgrundstück erstreckt sich insgesamt über 20.000 Hektar Moor-, Wald- und Agrarflächen.

Kate ist Co-Präsidentin der Scouts, wie die Pfadfinder in ihrem Ursprungsland genannt werden. "Ich empfinde es als eine sehr spirituelle und emotional sehr intensive Erfahrung - eine Art Rückbesinnung, schätze ich - an solchen Orten", antwortet Kate auf Fields' Frage, wie es ihr in der Natur gehe. Nicht jeder habe dieselbe Beziehung zur Natur, betonte Kate, für sie sei es ein Ort, an dem sie ein Gefühl des Friedens in einer sehr geschäftigen Welt finde. Kate hatte bereits zum britischen Muttertag Ende März ein Video gepostet, das ihre tiefe Verbundenheit zur Natur unterstrich. Unter anderem war sie dabei zu sehen, wie sie die Hände an einen Baum legte.