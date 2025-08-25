Adelsexpertin: Kates und Williams kleiner Bub George wird rasant zu einem jungen Mann

Eine große Veränderung steht an: Kürzlich wurde bekannt, dass das britische Thronfolgerpaar William und Kate mit seinen drei Kindern, Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7), innerhalb des weitläufigen Parks um Schloss Windsor die Bleibe wechseln wird. Wann genau, wurde nicht kommuniziert. Nur so viel ist klar: Der Umzug soll noch in diesem Jahr stattfinden. Bisher lebte die Familie in dem eleganten, aber vergleichsweise bescheidenen Anwesen Adelaide Cottage, das 1831 für die Gattin von König William IV., Königin Adelaide, errichtet wurde. Künftig sollen sie in der großzügigeren Forest Lodge wohnen. Es handelt sich dabei um ein deutlich repräsentativeres Gebäude mit acht Schlafzimmern. Man könnte wohl auch von einem kleinen Schloss sprechen.

Die britische Adelsexpertin und früheren BBC-Korrespondentin Jennie Bond glaub, dass die Familie der nahen Zukunft mit gemischten Gefühlen entgegen blickt. Im Gespräch mit der Zeitung The Mirror analysiert sie: "William und Catherines kleiner Bub George wird rasant zu einem jungen Mann – und dieses letzte Jahr an der Lambrook School mit seinen Geschwistern wird ein weiterer Meilenstein in seinem Leben sein. Ich bin mir sicher, dass er angesichts der bevorstehenden großen Veränderung nervös sein wird, aber hoffentlich werden einige seiner Schulfreunde mit ihm umziehen, wohin auch immer er geht." Spekulationen um Schulwechsel William uns Kates ältester Sohn wurde im Juli zwölf Jahre alt. Immer wieder wird heftig spekuliert, welche weiterführende Schule George bald besuchen wird. Wird es das berühmte Elite-Internat Eton, auf dem schon sein Vater war? Davon dürfte zumindest Kate wenig angetan sein. Sie legt Berichten zufolge - wie schon Williams verstorbene Mutter Prinzessin Diana - Wert darauf, dass ihre Kinder eine möglichst normale Kindheit haben. Aktuell besucht George wie seine beiden Geschwister die Lambrook School nahe Windsor, westlich von London. Dort kann er noch etwa ein Jahr bis zu seinem 13. Geburtstag bleiben.