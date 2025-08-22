Pierce Brosnan bei Filmpremiere: Das sind sein Sohn (28) und seine Enkelin (26)

Pierce Brosnan in Begleitung eines jungen Mannes und einer eleganten Dame: Dieses Bild bot sich den Fotografinnen und Fotografen in London bei der Premiere von "The Thursday Murder Club". Der frühere James-Bond-Darsteller erschien nämlich mit Sohn Dylan Brosnan (28) und Enkelin Isabella Smith (26) auf dem grünen Teppich.

Dylan teilt Brosnan mit seiner Ehefrau, US-Journalistin Keely Shaye Smith. Aus der Ehe mit Cassandra Harris, die nur 43 wurde, ging der gemeinsame Sohn Sean hervor. Außerdem adoptierte Brosnan Harris' Kinder Charlotte und Chris aus ihrer vorherigen Ehe. Charlotte war Isabellas Mutter. Tragisch: Auch diese starb 2013 mit 41 wie ihre Mutter an Eierstockkrebs.