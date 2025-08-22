Pierce Brosnan bei Filmpremiere: Das sind sein Sohn (28) und seine Enkelin (26)
Pierce Brosnan in Begleitung eines jungen Mannes und einer eleganten Dame: Dieses Bild bot sich den Fotografinnen und Fotografen in London bei der Premiere von "The Thursday Murder Club". Der frühere James-Bond-Darsteller erschien nämlich mit Sohn Dylan Brosnan (28) und Enkelin Isabella Smith (26) auf dem grünen Teppich.
Dylan teilt Brosnan mit seiner Ehefrau, US-Journalistin Keely Shaye Smith. Aus der Ehe mit Cassandra Harris, die nur 43 wurde, ging der gemeinsame Sohn Sean hervor. Außerdem adoptierte Brosnan Harris' Kinder Charlotte und Chris aus ihrer vorherigen Ehe. Charlotte war Isabellas Mutter. Tragisch: Auch diese starb 2013 mit 41 wie ihre Mutter an Eierstockkrebs.
"The Thursday Murder Club": Worum gehts?
In "The Thursday Murder Club" geht gleich ein ganzes Quartett auf Ermittlungstour, um einem Mörder das Handwerk zu legen - und das äußerst prominent besetzt. So gehören neben Pierce Brosnan Helen Mirren und Ben Kingsley zu den Hobbydetektiven, die bei Netflix versuchen, einen Fall zu lösen - und das durchaus mit Humor.
So lösen Ex-Spionin Elizabeth (Mirren), Ex-Psychiater Ibrahim (Kingsley), Ex-Aktivist Ron (Brosnan) und Ex-Krankenschwester Joyce (Celia Imrie) jeden Donnerstag in ihrem Altersheim aus Spaß gemeinsam ungeklärte Kriminalfälle. Als praktisch direkt vor ihrer Haustür ein Mord geschieht, wird aus dem reinen Spaß jedoch Ernst, und die vier werden aktiv. Als Vorlage diente der gleichnamige Bestseller von Richard Osman.
Will kein Bond mehr sein
Übrigens: Brosnan hat kein Interesse an einer Rückkehr als James Bond. "Das ist jetzt der Job eines anderen Mannes", sagte er der Deutschen Presse-Agentur vor nicht allzu langer Zeit in London. "Ich wünsche allen nur das Beste."
Der irische Schauspieler hatte den berühmten Geheimagenten von 1995 bis 2002 in vier Filmen gespielt. Nach dem Abschied von Brosnans Nachfolger Daniel Craig wird aktuell nach wie vor ein neuer Bond-Darsteller gesucht.
Zuletzt hatten sich viele Fans im Internet für eine Rückkehr Brosnans in der Rolle eines gealterten James Bond ausgesprochen. Der 72-Jährige zeigte sich geschmeichelt über die Liebe der Fans. "Ich nehme diese Liebe mit Dankbarkeit an", sagte Brosnan. "Wer weiß, wie es weitergeht."
