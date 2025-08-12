Harry und Meghan unterschrieben neuen Netflix-Vertrag: Die nächsten Projekte

Harry und Meghan haben ihre Zusammenarbeit mit dem Streaminganbieter Netflix verlängert. Der Herzog und die Herzogin von Sussex hätten einen mehrjährigen sogenannten First-Look-Vertrag unterzeichnet, teilte ihre Produktionsfirma Archewell Productions mit. Die Mitteilung wurde auf der Internetseite von Netflix veröffentlicht.

Mit einem solchen Vertrag sichert sich der Streaminganbieter das erste Recht an Projekten von Prinz Harry (40) und seiner Frau Meghan (44), produziert werden sollen etwa Filme und Fernsehsendungen. Die beiden seien "stolz darauf, unsere Partnerschaft mit Netflix zu verlängern", sagte Meghan laut Mitteilung. "Harry und Meghan sind einflussreiche Stimmen, deren Geschichten bei Zuschauern weltweit Anklang finden", begründete die für Inhalte verantwortliche Netflix-Managerin Bela Bajaria den Schritt.

Auch die Marke "As Ever", unter der Meghan Marmelade und andere Luxus-Lebensmittel wie Wein verkauft, soll Teil der Zusammenarbeit sein.