"Unser schönes Mädchen" wird 4: Herzogin Meghan veröffentlicht Fotos von Lilibet

Herzogin Meghan hat am Ehrentag ihrer Tochter Lilibet zwei neue Fotos veröffentlicht. "Alles Gute zum Geburtstag an unser schönes Mädchen! Heute vor vier Jahren kam sie in unser Leben - und jeder Tag ist dadurch heller und besser. Danke an alle, die Liebe senden und ihren besonderen Tag feiern!", schrieb sie zu den Bildern. Eines zeigt die kleine Prinzessin als Baby auf der Brust ihrer Mutter liegend, auf einem weiteren sind sie beide mit zerzaustem Haar während eines Bootsausflugs zu sehen.