Jennie Garth: Dieser schockierende Fehler unterlief ihrer Ärztin

In ihrem Podcast "I Choose Me" gewährt der ehemalige "Beverly Hills, 90210"-Star Jennie Garth regelmäßig tiefe Einblicke in ihr Privatleben. In der neuesten Folge war ihre 18-jährige Tochter Fiona (ihr Vater ist Garths Ex-Mann und "Twilight"-Star Peter Facinelli) zu Gast, die Zeugin einer höchst unangenehmen – aber auch skandalösen – Anekdote ihrer Mutter aus deren Jugendzeit wurde.

"Sie sind schwanger" Die 53-Jährige erzählte von einem Besuch in einer Familienklinik als Jugendliche, zu dem sie von ihrer Mutter Carolyn Garth begleitet wurde. Garth hatte damals bereits einen Freund und beim Arzttermin ging es darum, "Verhütungsmöglichkeiten auszuloten", wie sie erklärt (zitiert via eonline.com). Garth und ihr Freund hatten zu dem damaligen Zeitpunkt bereits Geschlechtsverkehr, wovon ihre Mutter aber nichts wusste. "Ich hatte einen Freund und wollte einfach auf Nummer sicher gehen. Ich wollte kein Baby bekommen, ohne darauf vorbereitet zu sein", so Garth. Es wurde ein Urintest gemacht. Garth: "Wir saßen im Büro der Ärztin, und sie kam herein. Meine Mutter und ich warteten nur darauf, was sie sagen würde, und sie sagte: 'Sie sind also schwanger.' Ich dachte nur: 'Was?' Plötzlich war die Katze aus dem Sack."

Teenager Jennie wusste nicht, was sie tun sollte, erinnert sich die Schauspielerin. "Ich war sofort ganz rot“, fuhr sie im Podcast fort. "Mir war heiß und ich war verschwitzt. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, denn ich musste meiner Mutter in diesem Moment in einer höchst unangenehmen Situation ehrlich gestehen, dass ich bereits Sex gehabt und sie darüber angelogen hatte." Urinproben vertauscht Dann aber die große Überraschung, die gleichzeitig ein schlechtes Licht auf die Kompetenz der besagten Familienklinik wirft. Denn die Ärztin hatte die Urinprobe mit jener von einer anderen Patientin vertauscht. "Es war der Urintest von jemand anderem. Schnitt zu mir und meiner Mutter, die einen emotionalen Zusammenbruch hatten. Dann kam [die Ärztin[ zurück und sagte: 'Oh, ups! Das war nicht dein Urin, das war der Urin von jemand anderem.'" Garth gab zu, "wütend" darüber gewesen zu sein, dass der Fehler nicht früher aufgedeckt worden war. Trotzdem weiß sie heute, dass es ein lehrreicher Moment gewesen war. "Das war viel traumatischer und dramatischer, als wenn ich einfach zu [meiner Mutter] gegangen wäre und mit ihr darüber gesprochen hätte", so Garth. "Aber auch ich hatte große Angst, mit meiner Mutter darüber zu sprechen, und das ging so weit, dass ich tatsächlich log und die Wahrheit vor ihr verbarg."