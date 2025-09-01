Deutete Beatrice Egli an, mit Florian Silbereisen zusammen zu sein?

Spekulationen um eine mögliche Romanze zwischen den Schlagerstars Beatrice Egli und Florian Silbereisen halten sich hartnäckig. Die beiden heizen diese Gerüchte jedoch auf geschickte Weise immer wieder selbst an, wie zuletzt Egli in der gestrigen Folge der beliebten ARD-Show "Immer wieder sonntags", die von Stefan Mross moderiert wird.

"Flo!" Vor laufenden Kameras sorgte die 37-Jährige mit einer Andeutung für Aufsehen unter den Schlagerfans. Auf die von Mross gestellte Frage nach ihrem am häufigsten genutzten Wort antwortete Egli spontan mit: "Flo!“ Was natürlich sofort an Florian Silbereisen denken lässt. Ob die beiden jedoch tatsächlich mehr als Freundschaft verbindet, ist damit natürlich nicht klar beantwortet.

"Wichtiger Mensch und Wegbegleiter" Seit dem gemeinsamen Duett "Das wissen nur wir" aus dem Jahr 2023 (inklusive den Textzeilen "Das wissen nur wir, was zwischen uns passiert" oder "Die Gerüchte sind wahr") werden Egli und Silbereisen als inoffzielles Traumpaar der Schlagerwelt bejubelt. Dass beide Single sind, trägt freilich zusätzlich zu den Liebesgerüchten bei. Beide betonten bereits mehrmals ihre Zuneigung zueinander. So zum Beispiel erzählte Egli kürzlich in einem Interview mit dem Portal web.de, dass Silbereisen ein "wichtiger Mensch" und bereits seit langem ein "wichtiger Wegbegleiter meiner musikalischen Reise" für sie sei. So würden sich die beiden schon lange vor ihrem Sieg in der zehnten Staffel der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" im Jahr 2023 kennen.