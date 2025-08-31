Amalfiküste: Leyla Lahouar heiratete Mike Heiter im 20-Kilo-Kleid

Zwischen einem Meer aus Blumen haben die Reality-TV-Promis Mike Heiter und Leyla Heiter ihre Liebe an der italienischen Amalfiküste besiegelt. "Ich werde dich achten, schützen und in jedem Augenblick unseres Lebens ehren und schätzen", versprach der sichtlich gerührte Mike seiner Partnerin. Die Trauung und die anschließende Feier wurden in einem sechsstündigen Livestream auf Bild.de übertragen. Begleitet wurden die Vorbereitungen zudem von einer vierteiligen Doku-Soap: "Die Heiters: Jetzt wird geheiratet!".

Leyla: Tag begann mit einem Kater und mit einem Lächeln Perfektes Wetter blieb dem Paar verwehrt. Immer wieder zogen Regenschauer über die malerische Küste hinweg. Doch die beiden Reality-Stars ließen sich die Laune nicht verderben - und tanzten kurzerhand lachend im Regen. Bereits im Juli hatte das Paar standesamtlich in Heidelberg in Baden-Württemberg geheiratet.

Am Freitag vor der Hochzeit dokumentierte die Braut ihre Pre-Wedding-Vorbereitungen auf Instagram für die 2,3 Millionen Follower. Leyla erzählte zu Beginn der Zeremonie am Samstag: "Der Tag begann mit einem Kater und mit einem Lächeln." Umgeben von Freunden und Familie sagte die 29-Jährige vor der Kulisse des Tyrrhenischen Meeres: "Wir hatten so viele Höhen und Tiefen und wir haben alles gemeistert." Humorvoll fügte sie hinzu: "Ich verspreche dir, immer dein Lieblingsessen zu machen und immer genug Mayo im Haus zu haben."