Schauspieler Tobias Moretti beklagt "Reality-TV-Deutsch"

Schauspieler Tobias Moretti vermisst zunehmend regionale Sprachfärbungen im deutschen Fernsehen. "Ich leide darunter, dass einerseits Dialekte, andererseits die Hochsprache in so einen Einheitsjargon verflacht werden, dieses Reality-TV-Deutsch. Ein Horror", sagte der Österreicher in einem Interview mit dem dem deutschen Printmagazin Stern. Dialekt sei ihm als Tiroler generell enorm wichtig.

"Gerade, wenn man mit literarischer Hochsprache zu tun hat, lernt man die Nuancen des Dialekts zu schätzen", wurde Moretti im Stern zitiert.