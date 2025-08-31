Moderatorin Katja Burkard und Hans Mahr haben geheiratet

RTL-Moderatorin Katja Burkard ("Punkt 12") und der Medienmanager Hans Mahr (76) sind verheiratet. Sie gaben sich am Samstag nach weit über 20-jähriger Beziehung in Österreich das Ja-Wort, wie zunächst die Bild-Zeitung berichtete.

Sie seien immer gefragt worden, wann sie endlich heiraten, sagte Burkard der Zeitung. "Erst haben wir gesagt, wenn das erste Kind in die Schule kommt. Dann, wenn das zweite Kind in die Schule kommt. Dann, wenn das erste Kind in die Fahrschule kommt, wenn das zweite Kind in die Fahrschule kommt." Das sei nun der Fall gewesen. "Und weil uns außerdem nichts mehr auseinanderbringt, haben wir jetzt geheiratet", wird die Moderatorin von Bild zitiert.