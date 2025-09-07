Austropromis

Herzinfarkt vom Frontman? Bekannte Schlagerband spricht über Gerüchte

Gottfried Würcher und die Nockis bei einem Auftritt bei den Austrian Music Awards in Wien.
Auf Social Media machten Gerüchte um einen Krankenhausaufenthalt von Gottfried Würcher die Runde. Und das kurz vor dem Nockisfest.
07.09.25, 16:44
Liegt Gottfried Würcher, seines Zeichens Frontman der Schlagerband "Nockis" nach einem Herzinfarkt im Krankenhaus? Diese Meldung machte zuletzt auf Social Media die Runde und bereitete Fans der Gruppe Sorgen. Nun meldete sich sogar die Band selbst zu Wort.

"Liebe Nockis-Freunde, auf der fragwürdigen Facebookseite Promis im Rampenlicht wird kommuniziert dass Friedl (Anmerkung: Gottfried Würcher) im Krankenhaus ist. Es handelt sich um eine Falschinformation", so die die Gruppe, die vor "Fake-News" warnt. 

Das Nockisfest in Millstatt

2021 hatte Würcher zwar tatsächlich einen Herzinfarkt erlitten, auch 2023 gab es gesundheitliche Probleme, diesmal ist an den Meldungen aber nichts dran.

Besonders ärgerlich sind die Falschmeldungen für die Band auch, weil in wenigen Tagen - von 19. bis 21. September - in Millstatt wieder das Nockisfest über die Bühne geht. Der Samstag ist bereits ausverkauft. "Wir freuen uns auf ein tolles Wochenende mit euch!", so die Schlagergruppe.

