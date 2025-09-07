Liegt Gottfried Würcher, seines Zeichens Frontman der Schlagerband "Nockis" nach einem Herzinfarkt im Krankenhaus? Diese Meldung machte zuletzt auf Social Media die Runde und bereitete Fans der Gruppe Sorgen. Nun meldete sich sogar die Band selbst zu Wort.

"Liebe Nockis-Freunde, auf der fragwürdigen Facebookseite Promis im Rampenlicht wird kommuniziert dass Friedl (Anmerkung: Gottfried Würcher) im Krankenhaus ist. Es handelt sich um eine Falschinformation", so die die Gruppe, die vor "Fake-News" warnt.

Das Nockisfest in Millstatt 2021 hatte Würcher zwar tatsächlich einen Herzinfarkt erlitten, auch 2023 gab es gesundheitliche Probleme, diesmal ist an den Meldungen aber nichts dran.