Bericht: Sohn von Arnold Schwarzenegger hat Abby Champion geheiratet
"The White Lotus"-Star Patrick Schwarzenegger hat einem Bericht der britischen Zeitung Daily Mail zufolge seine langjährige Partnerin Abby Champion geheiratet. Die Trauung habe in Anwesenheit von Familie und Freunden im exklusiven Country Club Gozzer Ranch in Coeur D'Alene im US-Bundesstaat Idaho stattgefunden. Champion, die als Model tätig ist, trug laut Daily Mail ein ärmelloses cremefarbenes Kleid mit großem Rockteil und langem Schleier. Auch in Sachen Trauzeugen dürfte das Jawort etwas Besonderes gewesen sein: Bräutigam Patrick sollen gleich elf "Groomsmen" an seinem großen Tag unterstütz haben.
Auf der Gästeliste sollen unter anderem auch Patricks Eltern, seine Schwester Katherine Schwarzenegger und deren Ehemann Chris Pratt gestanden sein. Auch die Eltern der Braut und ihre Schwester Baskin sei gekommen.
Verlobung von knapp zwei Jahren
Der Schauspieler und das Model hatten sich Ende 2023 verlobt. "Für immer und ewig", schrieb Schwarzenegger damals zu einer Reihe an gemeinsamen Foto auf Instagram.
Familienmensch
Patrick Schwarzenegger hält große Stücke auf seine Eltern. "Ich glaube, je älter ich werde, desto mehr merke ich, wie ähnlich ich meinen Eltern in vielen Dingen bin - besonders, was meine Ansichten betrifft", sagte der 31-Jährige im März der Illustrierten Bunte. "Mein Vater ist ein sehr weiser Mann, und ich ertappe mich immer öfter dabei, dass ich Dinge genauso sehe wie er." Patrick stammt aus der vor wenigen Jahren gescheiterten Ehe Arnold Schwarzeneggers mit Maria Shriver. Seine Eltern seien "definitiv strenger als gewöhnliche Eltern" gewesen, sagte er. Sie hätten aber eine gute Balance gefunden. Eine offene und ehrliche Kommunikation sei in der Familie üblich gewesen.
Patrick und Katherine haben noch eine Schwester namens Christina und einen Bruder, der Christopher heißt. Mit einer langjährigen Hausangestellten bekam Schwarzenegger Sohn Joseph. An der Affäre zerbrach die Beziehung mit Maria Shriver.
Kommentare