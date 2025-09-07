Bericht: Sohn von Arnold Schwarzenegger hat Abby Champion geheiratet

"The White Lotus"-Star Patrick Schwarzenegger hat einem Bericht der britischen Zeitung Daily Mail zufolge seine langjährige Partnerin Abby Champion geheiratet. Die Trauung habe in Anwesenheit von Familie und Freunden im exklusiven Country Club Gozzer Ranch in Coeur D'Alene im US-Bundesstaat Idaho stattgefunden. Champion, die als Model tätig ist, trug laut Daily Mail ein ärmelloses cremefarbenes Kleid mit großem Rockteil und langem Schleier. Auch in Sachen Trauzeugen dürfte das Jawort etwas Besonderes gewesen sein: Bräutigam Patrick sollen gleich elf "Groomsmen" an seinem großen Tag unterstütz haben.

Auf der Gästeliste sollen unter anderem auch Patricks Eltern, seine Schwester Katherine Schwarzenegger und deren Ehemann Chris Pratt gestanden sein. Auch die Eltern der Braut und ihre Schwester Baskin sei gekommen.

Verlobung von knapp zwei Jahren

Der Schauspieler und das Model hatten sich Ende 2023 verlobt. "Für immer und ewig", schrieb Schwarzenegger damals zu einer Reihe an gemeinsamen Foto auf Instagram.