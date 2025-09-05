Die Promiwelt trauert um Giorgio Armani. Der italienische Modemacher starb im Alter von 91 Jahren friedlich im Kreise seiner Liebsten, wie das gleichnamige Modehaus in den sozialen Medien mitteilte. "Mit unendlicher Trauer gibt die Armani-Gruppe den Tod ihres Schöpfers, Gründers und unermüdlichen Antreibers bekannt: Giorgio Armani", hieß es. Auch Weggefährten nehmen Abschied. Die Ex-Vogue-Chefredakteurin Anna Wintour sagte dem Corriere della Sera: "Die Persönlichkeit und Vision von Giorgio Armani waren so klar, dass man seine Arbeit sofort erkannte, wo auch immer man sie fand." Armani habe die Macht, sich selbst auszudrücken, und die Eleganz besser verstanden als jeder andere in der Modebranche.

Fürstin Charlène von Monaco verabschiedete sich auf der Plattform Instagram mit einem Foto, das sie mit Albert II. und Armani am Tag ihrer Hochzeit zeigt. "Mit großer Trauer haben der Fürst und ich vom Tod Giorgio Armanis erfahren. Er war eine Symbolfigur der Modewelt und hat Trends geschaffen und geprägt, die ganze Generationen beeinflusst haben. Zu seinen vielfältigen Werken gehörte auch mein Hochzeitskleid im Juli 2011. Seine Arbeit und seine Errungenschaften werden ihn überdauern und auch in Zukunft präsent bleiben." Unterzeichnet ist der auf dem offiziellen Palast-Account veröffentlichte Post von Charlène selbst.

"Modewelt hat wahre Legende verloren" Modemacher Valentino Garavani, der hinter der Marke Valentino steht, schrieb bei Instagram, er habe Armani "immer als Freund und niemals als Rivalen betrachtet". "Ich kann mich nur vor seinem immensen Talent verneigen."

Die Sängerin und Designerin Victoria Beckham trauert: "Die Modewelt hat mit Giorgio Armani eine wahre Legende verloren - einen visionären Designer, dessen Vermächtnis für immer weiterleben wird." Aus Hollywood meldete sich die Schauspielerin Julia Roberts zu Wort. Sie teilte bei Instagram ein gemeinsames Bild mit Armani und schrieb: "Ein wahrer Freund. Eine Legende." Dazu postete sie ein gebrochenes Herz.

Russell Crowe schrieb auf der Plattform X Armani habe einen "bedeutenden Beitrag zur Mode, zum Design und zur Populärkultur geleistet". "Ich habe ihn verehrt."

"Wahrer Meister seines Fachs" US-Schauspieler Samuel L. Jackson bedankte sich in einem Instagram-Post für Armanis "langjährige Freundschaft, Zusammenarbeit und Engagement für ein visionäres Handwerk".