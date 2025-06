Perry und Bloom sind - oder waren - seit 2016 zusammen. Im August 2020 kam ihre Tochter Daisy Dove Bloom zur Welt. Bloom hat zudem einen Sohn aus der geschiedenen Ehe mit Top-Model Miranda Kerr.

Beziehungspause

Im März 2017 hatte das Paar angekündigt, eine Beziehungsauszeit zu nehmen. Sie gingen derzeit "in Respekt und Liebe auf Distanz", teilten die Sprecher der beiden damals mit. Schlussendlich kamen sie wieder zusammen.

Immer wieder gaben Perry und Bloom kleine Einblicke in ihr Beziehungsleben. Im Jahr 2022 hatte sich Perry scherzhaft über eine schlechte Angewohnheit Blooms beschwert. "Er liebt es, Zahnseide zu benutzen, was Gott sei Dank der Fall ist, weil manche Partner das nicht tun", sagte sie in der Radioshow "Heart Breakfast with Jamie Theakston and Amanda Holden". "Aber er lässt die Zahnseide überall. Auf meiner Bettseite, im Auto und auf dem Küchentisch. Dabei gibt es Mistkübel überall."