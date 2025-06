Hochzeitsparty geht los: Bezos verdreifacht Spende für Venedig

Das Paar wurde per Privathubschrauber nach Venedig eingeflogen und setzte anschließend mit einem Boot über die Lagune ins Stadtzentrum über. Aus Sicherheitsgründen verzichtete Bezos auf eine Anreise mit seiner Luxusjacht "Koru". In den kommenden Tagen sind mehrere Empfänge und Galadinner für die prominenten Gäste geplant. Für sie hat das Paar die fünf exklusivsten Hotels der Stadt komplett gebucht.

In Venedig beginnt am Donnerstag das dreitägige Hochzeitsfest von US-Milliardär Jeff Bezos und seiner Verlobten Lauren Sánchez . Der Amazon-Gründer und seine künftige Frau übernachten im Luxushotel Amman. Gegen die Hochzeit der Superlative mit mehr als 200 geladenen Gästen sind bereits Protestaktionen angekündigt worden. Um die Wogen zu glätten, hat Bezos seine ursprünglich zugesagte Spende für Venedig auf drei Millionen Euro verdreifacht.

Trauung auf der Insel San Giorgio Maggiore

Bereits am Dienstag traf Ivanka Trump mit ihrer Familie in der Lagunenstadt ein. Auch Stars wie Leonardo DiCaprio, Mick Jagger, Kim Kardashian, Oprah Winfrey und Orlando Bloom sollen auf der Gästeliste stehen. Medienberichten zufolge wurden mindestens 95 Privatjets für Landungen in Venedig angemeldet.

Die Trauung ist für Freitag auf der Insel San Giorgio Maggiore geplant - gegenüber dem Markusplatz, im Garten eines ehemaligen Benediktinerklosters. Die große Abschlussparty soll am Samstagabend auf einem ehemaligen Werftgelände im Arsenale-Viertel stattfinden - einem historischen Areal aus der Blütezeit der Republik Venedig. Der ursprünglich vorgesehene Veranstaltungsort, die "Scuola Grande della Misericordia", wurde aus Sicherheitsgründen verworfen. Für die Hochzeitsfeierlichkeiten, die sich über drei Tage erstrecken, sollen für Sánchez laut Medienberichten nicht weniger als 27 Outfits bereitliegen.

Protest der Bewohner und Bewohnerinnen

Unter den Bewohnern und Bewohnerinnen der Stadt stößt das Luxus-Event auf gemischte Reaktionen. In den vergangenen Tagen machten Aktivistinnen und Aktivisten mit Protestaktionen auf sich aufmerksam. Sie kritisieren die Hochzeit als Ausdruck klimaschädlichen Überflusses und sozialer Ungleichheit. Weitere Proteste werden in den kommenden Tagen erwartet. Die Sicherheitsmaßnahmen in der Stadt wurden daher deutlich verschärft.

Als Reaktion auf die Kritik kündigte Bezos eine Spende in Höhe von drei Millionen Euro an - zugunsten von Institutionen, die sich dem Schutz Venedigs widmen, darunter das UNESCO-Büro der Stadt. Luca Zaia, Präsident der Region Venetien, lobte das Engagement: "Das ist eine Geste außergewöhnlicher Großzügigkeit, die weit über das gesellschaftliche Ereignis hinausgeht. Sie wird zu konkreter Unterstützung für die Lagune, ihr empfindliches Ökosystem und die Institutionen, die es bewahren. Ich hoffe, dass sich zwischen Bezos und Venedig eine dauerhafte Verbindung entwickelt - ein kontinuierliches Engagement für die Stadt, ihre Bewohner, die Umwelt und vor allem für junge Menschen, die sich Venedig als Ort für ihr Leben und ihre Zukunft vorstellen können. Welcome in Venice, Jeff!"

Venedigs Bürgermeister bemüht sich um Deeskalation

Auch Venedigs Bürgermeister Luigi Brugnaro bemühte sich im Vorfeld um Deeskalation: Die Hochzeit sei "eine Ehre für die Stadt", die Venedig durchaus stemmen könne. In dieselbe Richtung äußerte sich Italiens Tourismusministerin Daniela Santanchè: "Diese Hochzeit ist weltweite Werbung für Venedig. Wer nach Italien kommt, zeigt damit seine Liebe zu unserem Land."

Inzwischen ist auch Matteo Bocelli, Sohn von Star-Tenor Andrea Bocelli, in Venedig eingetroffen. Der 27-jährige Sänger wird während der Hochzeitsfeierlichkeiten auftreten, wie italienische Medien berichten. Matteo Bocelli erfreut sich großer Beliebtheit beim US-Publikum, das ihn sowohl live als auch durch seine Alben schätzen gelernt hat.

Andrea Bocelli selbst wird an der Hochzeit nicht teilnehmen können - er tritt am Freitag und Samstag bei zwei Konzerten im Amphitheater von Pompeji auf, begleitet vom Orchester "I Filarmonici di Napoli" und dem Chor "That's Napoli". Die Familie Bocelli ist bei internationalen Prominenten sehr gefragt und wird regelmäßig zu privaten Veranstaltungen eingeladen. So sang Andrea Bocelli 2014 bei der Hochzeit von Kim Kardashian und Kanye West im Forte di Belvedere in Florenz den Hochzeitsmarsch. Auch bei der Hochzeit von Tom Cruise und Katie Holmes im Jahr 2006 im Schloss Odescalchi am Bracciano-See bei Rom war er musikalischer Gast.