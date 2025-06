Niederländische Prinzessin Amalia erlitt Reitunfall: OP in Utrecht

Die niederländische Kronprinzessin Amalia (21) hat sich bei einem Sturz vom Pferd den Arm gebrochen. Die Prinzessin werde in der Universitätsklinik in Utrecht operiert, teile das Königshaus mit. Noch sei nicht deutlich, welche Folgen dies für offizielle Termine und andere Verabredungen habe. Am Donnerstag stand der halbjährliche Fototermin von König Willem-Alexander, Königin Máxima und den drei Prinzessinen Amalia (21), Alexia (19) und Ariane (18) an.