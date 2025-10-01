Wiederannäherung: Prinz Harry brachte Vater Charles besonderes Geschenk mit

Harry hatte seinem Vater im Verlauf seiner Reise in die alte Heimat einen Besuch im Londoner Clarence House abgestattet. Der Prinz traf am 10. September um 17.20 Uhr Ortszeit ein und verließ das luxuriöse Anwesen um 18.14 Uhr, wie die Nachrichtenagentur PA berichtet hatte. Vater und Sohn hatten sich zuvor Berichten zufolge seit etwa eineinhalb Jahren nicht mehr gesehen - das Treffen war deshalb eine kleine Sensation.

Harry brachte Foto von seinen Kindern mit

Die britische Zeitung The Mirror berichtet unter Berufung auf einen Sprecher Harrys, dass dieser Charles ein Geschenk überreichte: ein gerahmtes Foto seiner beiden Kinder Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4). Der Monarch habe seine Enkelkinder demnach seit 2022 nicht mehr persönlich getroffen. Harry und sene Frau Herzogin Meghan sollen auf dem mitgebrachten Foto nicht zu sehen gewesen sein.

Auf einen Bericht der Boulevardzeitung Sun über das Treffen der beiden Royals, das Harry demnach als formal empfunden haben soll, folgte sogleich das Dementi aus dem Büro des Prinzen: Diese Einschätzung sei kategorisch falsch. Dass die Sun berichtete, Harry hätte sich mehr als offizieller Besucher denn als Familienmitglied gefühlt, kam auf der Harry-Seite nicht gut an. Sky News und die BBC zitierten aus einer Stellungnahme: Die dem Prinzen zugeschriebenen Äußerungen seien erfunden und stammten, so könne es nur angenommen werden, aus Quellen, die jede Versöhnung zwischen Vater und Sohn sabotieren wollten.

Harry und Meghan hatten sich vor gut fünf Jahren aus dem engeren Kreis der Royals verabschiedet und leben mit ihren beiden Kindern im US-Bundesstaat Kalifornien. Das Verhältnis von Harry auch zu seinem Bruder, Thronfolger Prinz William, gilt als angespannt. Eine offizielle Verlautbarung zum Inhalt des Gesprächs zwischen Harry und Charles gab es nicht. Doch Harry war Berichten zufolge bei einem folgenden Aufritt im Dienste seines Herzensprojekts Invictus Games bestens gelaunt. Die Frage eines Reporters, wie es seinem Vater gehe, beantwortete er demnach mit: "Ja, es geht ihm großartig. Danke!"