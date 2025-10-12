Meghan zeigt ihre Tochter und hat eine Botschaft an alle Mädchen

Herzogin Meghan hatte zum internationalen Weltmädchentag (11. Oktober) eine wichtige Botschaft. Sie postete auf Instagram ein Video und ein Bild von ihrer Tochter Lilibet, die übrigens die rote Haarpracht ihres Vaters, Prinz Harry geerbt hat.

"An alle Mädchen – diese Welt gehört euch. Tut alles, was ihr könnt, um eure Rechte zu schützen, nutzt eure Stimme, unterstützt einander", so die Herzogin.

"Wir werden dasselbe für euch tun. Es ist euer Recht und unsere Verantwortung. Leg los, Mädchen! Frohen Internationalen Mädchentag."