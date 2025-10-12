Meghan zeigt ihre Tochter und hat eine Botschaft an alle Mädchen
Am internationalen Weltmädchentag postete Herzogin Meghan ein Bild mit ihrer Tochter Lilibet.
Herzogin Meghan hatte zum internationalen Weltmädchentag (11. Oktober) eine wichtige Botschaft. Sie postete auf Instagram ein Video und ein Bild von ihrer Tochter Lilibet, die übrigens die rote Haarpracht ihres Vaters, Prinz Harry geerbt hat.
"An alle Mädchen – diese Welt gehört euch. Tut alles, was ihr könnt, um eure Rechte zu schützen, nutzt eure Stimme, unterstützt einander", so die Herzogin.
"Wir werden dasselbe für euch tun. Es ist euer Recht und unsere Verantwortung. Leg los, Mädchen! Frohen Internationalen Mädchentag."
Im Video sieht man Lilibet barfuß über eine Wiese laufen. Dazu postete Meghan noch ein gemeinsames Foto mit ihrer Tochter und ihr, dabei achtete sie aber darauf, dass man das Gesicht des Mädchens nicht sieht.
