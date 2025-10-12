Queen Elizabeth erlaubte es nicht: So hätte Prinzessin Beatrice eigentlich heißen sollen

Die britische Prinzessin Beatrice ist ein gern gesehener Gast bei Palast-Events und gilt als geschätztes Mitglied der Königsfamilie, auch wenn sie kein "Vollzeit Royal", ist.

Beatrice ist die älteste Tochter von Prinz Andrew, dem zweitgeborenen Sohn von Königin Elizabeth II., und dessen Ex-Frau Sarah "Fergie" Ferguson. Er galt lange als der "Lieblingssohn" der Queen. Inzwischen ist er kaum noch zu sehen: Von seinen Aufgaben für das Königshaus entbunden worden war der Duke of York wegen seiner Verwicklungen in den Missbrauchsskandal um den 2019 gestorbenen US-Multimillionär und Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Der Prinz, der auch seine militärischen Ehrentitel abgeben musste, bestreitet jegliches Fehlverhalten.