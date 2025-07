Kleine Athena hatte ersten großen Auftritt mit Mama Prinzessin Beatrice

Englands Fußballerinnen haben den Gewinn der Europameisterschaft bei einer Parade in London mit ihren Fans gefeiert. Das Team von Trainerin Sarina Wiegmann fuhr mit zwei offenen Bussen über die Prachtstraße The Mall, die von Tausenden Fans und Schaulustigen in England-Trikots und mit Flaggen gesäumt war. Eine Marschband spielte dazu den Fußballgassenhauer "Three Lions (Football's Coming Home)". Das ließ sich auch Prinzessin Beatrice nicht entgehen: Bei dem Event hat sich am Dienstag erstmals mit ihrer im Jänner geborenen zweiten Tochter Athena in der Öffentlichkeit gezeigt. Mit von der Partie waren auch Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi, die ältere Tochter des Paares, Sienna, und Mapelli Mozzis Sohn Christopher aus einer früheren Beziehung.

Prinzessin Beatrice mit Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi, den Töchtern Athena und Sienna und Stiefsohn Christopher

Die kleine Athena war mehrere Wochen zu früh auf die Welt gekommen. Schon während der Schwangerschaft hätten sie gewusst, dass sie damit rechnen müssten, schrieb die Nichte des britischen Monarchen Charles III. in einem Gastbeitrag für das Magazin Vogue im März. "Nichts bereitet einen wirklich auf den Moment vor, in dem man versteht, dass das eigene Baby zu früh kommen wird. Man hat so wenig Kontrolle. Wird sie gesund sein? Wird es Komplikationen geben?" Die Ungewissheit konfrontiere einen mit einer überwältigenden Angst vor dem Unbekannten. Athena sei schließlich einige Wochen vor dem Geburtstermin gesund zur Welt gekommen. "Sie war so winzig", berichtete Beatrice, "es hat mehr als ein paar Wochen gedauert, bis die Tränen der Erleichterung getrocknet waren und sich unser Leben mit unserem gesunden Baby real anfühlte".