5 Jahre Ehe: Warum Beatrice' Hochzeitstiara bei Queen für Schrecksekunde sorgte

Bei der Trauung auf dem Gelände von Schloss Windsor waren auch die 2022 verstorbene Königin Elizabeth II. und ihr Mann Prinz Philip dabei. Auf einem der offiziellen Bilder war das Paar in einem opulent mit Blumen geschmückten gotischen Torbogen zu sehen. Auf einem anderen strahlte der stolze Bräutigam seine Braut an:

Vor fünf Jahren - am 17. Juli 2020 - haben sich König-Charles-Enkelin Prinzessin Beatrice und ihr langjähriger Partner Edoardo Mapelli Mozzi das Jawort gegeben.

Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi am Tag ihrer Hochzeit

Für ihren großen Tag hatte sich die Prinzessin aber nicht nur einen Ort, sondern auch ein Outfit mit Geschichte ausgesucht: Beatrice trug sowohl ein Kleid als auch eine Tiara von ihrer Großmutter, wie der Palast damals mitteilte. Ihre Robe - eine Norman-Hartnell-Anfertigung, die Elizabeth einst bei der Filmpremiere von "Lawrence von Arabien" in London getragen hatte - wurde eigens für Beatrice umgeschneidert.

Das "Queen Mary Fringe"-Diadem, das Beatrice' Haupt zierte, hatte Elizabeth II. 1947 selbst bei ihrer Hochzeit mit Prinz Philip getragen. Und es ist vor allem der Kopfschmuck, der einen besonderen Hintergrund hat. Wie viele ikonische Stücke in der königlichen Schmuckkollektion gehörte die Tiara ursprünglich Queen Mary, der Großmutter von Königin Elizabeth II. Sie wurde 1919 vom britischen Juwelier Garrard and Co. hergestellt. Dafür verarbeitete man eine Diamantkette, die Mary zu ihrer Hochzeit 1893 von Königin Victoria geschenkt bekommen hatte. Die edle Tiara wurde schon von der Mutter von Elizabeth II. getragen - sie selbst - damals noch Prinzessin - wählte die "Queen Mary Fringe"-Tiara für ihre Hochzeit.