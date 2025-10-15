Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Herzogin Meghan hat ihre zukünftigen Karrierepläne enthüllt – "und es ist unwahrscheinlich, dass sie ihre entfremdeten Schwiegereltern damit beeindrucken wird", schriebt The Mirror in Bezug auf die jüngste Ankündigung von Prinz Harrys Ehefrau. Meghan spricht über ihre neue Vereinbarung mit Netflix Beim Fortune Most Powerful Women Summit in Washington D.C. am Dienstag sprach die 44-Jährige verschiedene Themen an. Sie enthüllte ihre Pläne für die kommenden Monate - darunter ihre "Marke As Ever" und ihre neue Vereinbarung mit Netflix. Es war das erste Mal, dass sich die Herzogin zu ihrem neuen Deal mit dem Streaming-Giganten äußerte. Auf die Frage, ob ihre Netflix-Serie "With Love, Meghan" für eine dritte Staffel zurückkommt, gab sie eine kryptische Antwort. "Das Weihnachtsspecial erscheint im November, und es ist wirklich gut", sagte Meghan. "Wir können also sagen, acht Folgen für zwei Staffeln, das ist eine Menge Arbeit."

Die Herzogin von Sussex verriet außerdem, dass ihr Team mit Möglichkeiten experimentiere, Inhalte in verschiedenen Formaten bereitzustellen. Sie sprach von längeren Sendungen bis hin zu kurzen Videos. "Mir ist auch bewusst, wie sehr sich die Leute Inhalte in unterschiedlichen Formaten wünschen", führte Meghan aus. "Wir testen derzeit unter anderem Folgendes: Es ist toll, 30 Minuten lang eine Sendung anzuschauen, aber wie kann ich euch in zwei Minuten ein Rezept geben, wo kann ich es mit euch teilen und wie kann das weiter wachsen? Wir erkunden also alle Möglichkeiten, wie das aussehen könnte." Sie sagte, der Deal gebe ihr "Flexibilität."

Dazu meint Mirror, dass Meghans Vorhaben, künftig möglicherweise vermehrt Social-Media-Videos zu veröffentlichen der königlichen Familie einige Kopfschmerzen bereiten dürfte. Nachdem Meghan und Harry in der Vergangenheit das Königshaus wiederholt öffentlich kritisiert hatten, sollen die Royals Adels-Experten zufolge gegenüber zukünftigen Medienprojekten der Sussexes misstrauisch sein. "Der anhaltende Mangel an Vertrauen ist der Hauptgrund dafür, dass hochrangige Royals weiterhin zögern, sich an Versöhnungsbemühungen zu beteiligen", sagte dazu die britische Royal-Expertin Hilary Fordwich.