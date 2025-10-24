Knallharte Erziehung: Strenge Regel, die Carole Middleton Kate auferlegte

Seit über zehn Jahren ist Prinzessin Kate bereits als arbeitendes Mitglied der Royal Family tätig. Die verstorbene Queen Elizabeth II. soll Prinz Williams Ehefrau für eine Idealbesetzung gehalten haben, wenn es darum ging, das Königshaus nach außen zu repräsentieren. Im Gegensatz zu ihrer Schwägerin Meghan hat sich Catherine in Windeseile an das strenge Hofprotokoll gut gewöhnt - Experten zufolge nicht zuletzt deswegen, weil ihr bereits ihre Mutter Carole Middleton eine eiserne Erziehung zukommen ließ.

Carole Middleton setzte auf strenge Regel am Esstisch Carole Middleton soll eine liebevolle Oma sein, die ihre Enkel Strich und Faden verwöhnt. Bei ihren eigenen Kindern soll die 70-Jährige strenger gewesen sein. So verriet Kates Schwester Pippa Matthews (ehemals Middleton) in einem Interview mit der Daily Mail im Jahr 2016, dass ihre Mutter eine strenge Haltung in Bezug auf das Familienessen gelegt haben. "Uns wurde beigebracht, richtig zu essen und dreimal täglich als Familie zusammen zu essen", sagte Pippa, die mit Kate und ihrem Bruder James Middleton in Berkshire, England, aufwuchs. Laut Pippa habe sich ihre Mutter geweigert, für die Kinder extra zu kochen. Es musste daher gegessen werden, was auf den Tisch kam und was die Erwachsenen essen. Und es gab auch Momente, in denen Carole Middleton ihren Kinder verboten haben soll, vom Tisch aufstehen, bis ihre Teller leer waren. "Es gab keine Ausnahmen", verriet Pippa. "Und am Ende mochte ich alles, weil ich musste."

"Kate ist das Produkt ihrer Mutter" Adelsexpertin Ingrid Seward beschrieb die Unternehmerin Carole Middleton einmal als äußerst "ehrgeizig". Mit ihrer ambitionierten Art soll sie einen wesentlichen Teil dazu beigetragen haben, dass ihre Tochter Kate bei allem, was sie angeht, erfolgreich ist – und auch ihr royales Leben im Rampenlicht mit Bravour meistert. "Kate ist ein Produkt ihrer Mutter, sie wurde erzogen, um alles perfekt zu machen", wurde Seward vom britischen Mirror zitiert. "Sie hat als junges Mädchen Segeln und Klettern und Skifahren gelernt. Sie liebte es zu kochen, sich zu verkleiden und Kleidung zu nähen. Sie lernte Klavier, ihr Vater brachte ihr bei, Tennis auf hohem Niveau zu spielen", so die Adelskennerin über die Prinzessin von Wales.