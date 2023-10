Herzogin Meghan: Habe Angst um die Zukunft meiner Kinder

Aus Anlass des "World Mental Health Day" am 10. Oktober sprachen sie in New York City über die Herausforderungen der Kindererziehung im digitalen Zeitalter. Auf der Bühne gaben die beiden an, mit Technologieunternehmen und Eltern zusammenzuarbeiten, die aufgrund von Online-Mobbing Kinder verloren haben, um Hilfestellung und Aufklärung zu bieten. "Vor einem Jahr haben wir einige der Familien getroffen, und damals war es unmöglich, nicht in Tränen auszubrechen, als wir ihre Geschichten hörten. Weil es so niederschmetternd war", zitierte das US-People-Magazin Herzogin Meghan.

Hilfe für Angehörige und Opfer von Cyber-Bullying