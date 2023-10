Nur "eine Phase": Als Prinz William nicht König werden wollte

Charles und Diana lebten zu jener Zeit bereits getrennt. Prinzessin Diana hatte damals ins Gespräch gebracht, Charles solle seinen Anspruch auf den Thron aufgeben, sollte er nach einer Scheidung seine Jugendfreundin Camilla Parker-Bowles heiraten wollen, und William den Thron überlassen. Charles heiratete Camilla - in seiner ersten Rede als König erneuerte er das Versprechen der Queen zum lebenslangen Dienst an seinem Volk. Seine Mutter habe einst versprochen, "ihr ganzes Leben, möge es kurz oder lang sein", dem Dienst an ihren Untertanen zu widmen. Dieses Versprechen habe sie gehalten und er wolle es nun erneuern, sagte Charles.

William wird von Untertanen gemocht

Prinz William ist laut einer jüngsten YouGov-Umfrage der beliebteste britische Royal. Von ihm haben beinahe drei Viertel der Briten und Britinnen (74 Prozent) einen guten Eindruck. An zweiter Stelle steht Prinzessin Anne, die 73 Jahre alte Schwester des Königs, mit 73 Prozent Zuspruch, dicht gefolgt von Williams Frau Prinzessin Kate (41), die 72 Prozent in einem positiven Licht sehen.

