Ausgeplaudert: Camillas zynische Bemerkung über Kates Krebs-Video
Zusammenfassung
- Königin Camilla ist laut einer Freundin für ihren spitzen Humor bekannt und macht auch vor sensiblen Themen keinen Halt.
- Camilla soll Kates emotionales Krebs-Video scherzhaft mit einer Shampoo-Werbung verglichen haben, obwohl sie über Kates Genesung erleichtert war.
- Das Video zeigte Kate und ihre Familie in persönlichen Momenten und informierte die Öffentlichkeit über ihren Gesundheitszustand.
Nach außen hin geben sich die britischen Royals stets vorbildlich. Hinter den Palastmauern sollen sich König Charles, Königin Camilla, Prinz William und Prinzessin Kate aber wesentlich menschlicher verhalten und Charaktereigenschaften an den Tag legen, die der Öffentlichkeit meist verborgen bleiben.
Camilla verglich Kates Krebsrei-Video mit Shampoo-Werbung
So wird Königin Camilla etwa als sehr humorvoll und lebenslustig beschrieben. Ihr Humor werde von Freunden, Bekannten und vor allem von ihrem Ehemann Charles geschätzt. Sie erzähle gerne Witze - das jedoch nicht selten auf Kosten ihrer Liebsten. Selbst vor einem hochsensiblen Thema wie Kates Krebserkrankung machte sie angeblich nicht Halt.
Prinzessin Kate hatte im September 2024 in einem emotionalen und sehr persönlichen Video verkündet, die Chemotherapie abgeschlossen zu haben und krebsfrei zu sein.
In einem Artikel für die Daily Mail behauptet Adels-Expertin Sarah Vine, dass Camillas Feedback auf das Video aber nicht gerade freundlich ausgefallen sei.
Zwar soll Camilla "sehr erleichtert" über Catherines Genesung gewesen sein. Laut Vine habe eine hochrangige Quelle aus dem Königshaus jedoch ausgeplaudert, dass die Queen Consort gegenüber Freunden gescherzt habe, das Video sei so kitschig "wie eine Shampoo-Werbung".
Das besagte Video wurde im September 2024 veröffentlicht. Aufgenommen wurde es in der ostenglischen Grafschaft Norfolk, wo die Familie Wales ein Anwesen besitzt.
In dem Clip folgt die Kamera künstlerisch-verwackelt, oft in Zeitlupe oder mit Filtern, der Prinzessin und ihrer Familie durch einen Wald und über Wiesen, und ist auch dabei, wenn Kate im Auto fährt. Die Kinder spielen Karten mit den Eltern und laufen durch die Felder.
Die Botschaft war tief persönlich. Händchenhaltend und kuschelnd zeigte sich Kate mit Ehemann William, während sie die Öffentlichkeit über ihren gesundheitlichen Zustand informierte.
"Die vergangenen neun Monate waren unglaublich hart für uns als Familie", war Kates Stimme zu hören, die über das Video gelegt wurde. "Das Leben, wie man es kennt, kann sich in einem einzigen Moment verändern, und wir mussten einen Weg finden, um durch stürmische Wasser und einen unbekannten Weg zu navigieren."
Kommentare