Ausgeplaudert: Camillas zynische Bemerkung über Kates Krebs-Video

Nach außen hin geben sich die britischen Royals stets vorbildlich. Hinter den Palastmauern sollen sich König Charles, Königin Camilla, Prinz William und Prinzessin Kate aber wesentlich menschlicher verhalten und Charaktereigenschaften an den Tag legen, die der Öffentlichkeit meist verborgen bleiben. Camilla verglich Kates Krebsrei-Video mit Shampoo-Werbung So wird Königin Camilla etwa als sehr humorvoll und lebenslustig beschrieben. Ihr Humor werde von Freunden, Bekannten und vor allem von ihrem Ehemann Charles geschätzt. Sie erzähle gerne Witze - das jedoch nicht selten auf Kosten ihrer Liebsten. Selbst vor einem hochsensiblen Thema wie Kates Krebserkrankung machte sie angeblich nicht Halt.

Prinzessin Kate hatte im September 2024 in einem emotionalen und sehr persönlichen Video verkündet, die Chemotherapie abgeschlossen zu haben und krebsfrei zu sein. In einem Artikel für die Daily Mail behauptet Adels-Expertin Sarah Vine, dass Camillas Feedback auf das Video aber nicht gerade freundlich ausgefallen sei. Zwar soll Camilla "sehr erleichtert" über Catherines Genesung gewesen sein. Laut Vine habe eine hochrangige Quelle aus dem Königshaus jedoch ausgeplaudert, dass die Queen Consort gegenüber Freunden gescherzt habe, das Video sei so kitschig "wie eine Shampoo-Werbung".