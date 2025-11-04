Horter: Beseitigung von Andrews und Fergies "Dreck" aus Royal Lodge könnte Monate dauern

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Andrew Mountbatten-Windsor und seine Ex-Frau Sarah Ferguson haben einen Tiefpunkt in ihrem Lebenslauf erreicht. Sie haben ihre royalen Titel verloren und müssen aus der Royal Lodge in Windsor ausziehen. Grund dafür ist ihre frühere Verbindung zu dem verstorbenen, verurteilten Pädophilen Jeffrey Epstein. Im Royal Lodge schon seit einiger Zeit Schimmel? Bereits im Sommer des vergangenen Jahres wurde berichtet, das Ex-Paar würde in dem 30-Zimmer-Anwesen nicht gerade unter wohnlichen Bedingungen leben. "Es ist weniger Personal vor Ort und einfache Hausarbeiten wie das Öffnen von Fenstern und das Einlassen von etwas Luft werden selten erledigt", erzählte damals ein Insider gegenüber express.uk.co. "Wie alle Häuser aus dieser Epoche braucht die Royal Lodge eine Belüftung. Das verschlimmert nur die Feuchtigkeit und verursacht Schimmel", hieß es weiter. Der Umzug des ehemaligen Herzog von York und seiner Ex-Frau in neue Unterkünfte könnte zudem viel Zeit in Anspruch nehmen. Denn angeblich sollen die beiden im Laufe ihrer Zeit, in der sie die Royal Lodge bewohnt haben, allerhand persönliche Gegenstände angehäuft haben.

Während sich die königliche Familie angeblich wünscht, dass Fergie und Andrew so bald wie möglich ihre sieben Sachen packen, behauptet ein Insider gegenüber der Daily Mail, dass ein Umzug "Wochen, wenn nicht Monate" dauern wird. "Wird Wochen, wenn nicht Monate dauern, bis ihr ganzer Dreck weg ist" Es müssten sehr viele Dinge transportiert werden, darunter auch "Kisten" mit ungeöffneten Amazon-Paketen. "Die Amazon-Lieferungen, die in der Royal Lodge ankommen, sind unglaublich. Es gibt Zimmer voller Pakete, die noch nicht einmal geöffnet wurden", behauptet eine namentlich nicht genannte Quelle. "Es wird Wochen, wenn nicht Monate dauern, bis ihr ganzer Dreck weg ist", so der Insider weiter.