Herzogin Meghan läutet mit Foto von Archie und Lilibet den Frühling ein

Sie leben mit ihren Kindern Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) in der bei Prominenten beliebten Nobelgegend Montecito in Kalifornien. Das Verhältnis zu den Royals gilt nach diversen Vorwürfen als zerrüttet.

Seit Meghan Anfang des Jahres ihr Comeback auf Instagram feierte, teilt sie regelmäßig auch kleine Einblicke in ihr Privatleben. Die Gesichter ihrer Kinder zeigen Harry und Meghan aber nicht. Auch in ihrem jüngstem Post achtet die Herzogin auf die Privatsphäre ihres Nachwuchses. "Auf den ersten Frühlingstag!", kommentierte Meghan ein Foto, auf dem eine Kinderhand mit einem Körbchen voller Erdbeeren zu sehen ist.

Im Hintergrund ist ein kleiner Fuß zu sehen. Über zweieinhalb Millionen Menschen folgen der Herzogin auf Instagram.

Wie sie die gepflückten Früchte weiterverarbeitet, ließ Meghan offen. Ideen dürfte die 43-Jährige haben, denn in ihrer neuen Netflix-Serie "With Love, Meghan" gibt sie Tipps fürs Kochen, Gärtnern und Gastgeberin sein. Gedreht wurde allerdings nicht bei ihr Zuhause. "Das ist nicht mein Haus", sagte Meghan in der ersten Folge, in der sie an einer Stelle erzählt, was sie gern für Übernachtungsgäste vorbereitet. Eine zweite Staffel wurde bereits angekündigt.

Die frühere Schauspielerin ("Suits") wirbt in der Serie auch für ihre Fruchtaufstriche. Sie hatte eine Lifestylemarke namens "American Riviera Orchard" gegründet, die sie nun allerdings unter "As Ever" weiterführt, und mit der sie unter anderem Marmeladen vermarkten will.