Meghan: Ungewöhnlich offene Worte über Ehe mit Harry
Zusammenfassung
- Meghan spricht offen über die Herausforderungen des Lebens im Rampenlicht und ihre Beziehung zu Harry.
- Sie betont Harrys bedingungslose Liebe und dessen kindliche Neugier, die auch ihr Berufsleben beeinflusst.
- Meghan gelingt der Spagat zwischen Mutterrolle und Geschäftsfrau, wobei sie Wert auf Authentizität und persönliche Grenzen legt.
Herzogin Meghan (44) gewährt in einem neuen Interview mit Harper's Bazaar seltene Einblicke in ihr Privatleben.
Die Ehefrau von Prinz Harry (41) sprach offen über die Herausforderungen des Lebens im Rampenlicht, ihre Beziehung zu ihrem Ehemann und ihr Leben als Mutter und Geschäftsfrau.
"Er liebt mich bedingungslos"
Besonders emotional wurde die ehemalige Schauspielerin, als sie über Harry sprach.
"Er liebt mich so mutig und bedingungslos, und er hat auch eine andere Perspektive, weil er Medien sieht, die ich nicht sehen würde", so Meghan. Noch persönlicher fügte sie hinzu: "Niemand auf der Welt liebt mich mehr als er, deshalb weiß ich, dass er immer für mich da sein wird."
Meghan schilderte zudem, wie sehr sie Harrys kindliche Neugier und Verspieltheit schätzt: "Das hat sich auf jeden Bereich unseres Lebens übertragen. Selbst im Geschäftsleben möchte ich, dass wir spielen und Spaß haben, Neues entdecken und kreativ sind."
Home Office
Die Herzogin lebt mit ihrer Familie in Kalifornien. Ihre beiden Kinder, Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4), stehen für sie klar im Mittelpunkt. Dennoch gelingt ihr der Spagat zwischen Privat- und Berufsleben.
Meghan arbeitet von Zuhause aus an ihrer Lifestyle-Marke "As Ever", um in der Nähe der Kinder zu sein, zeigt sich aber auch auf internationalen Events. "Ich liebe es, beides tun zu können", erklärte sie. "Mit meinen Kindern im Sandkasten zu spielen und in der ersten Reihe einer Show zu sitzen. Ich glaube, in dem Moment, in dem man beginnt, alle persönlichen Entscheidungen auf der Grundlage äußerer Urteile zu treffen, verliert man seine Authentizität."
Im Gespräch betonte Meghan auch, dass sie im Laufe der Jahre gelernt habe, sich besser zu schützen. "Ich glaube, meine Grenzen sind stärker geworden."
