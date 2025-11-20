Meghan: Ungewöhnlich offene Worte über Ehe mit Harry

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Herzogin Meghan (44) gewährt in einem neuen Interview mit Harper's Bazaar seltene Einblicke in ihr Privatleben. Die Ehefrau von Prinz Harry (41) sprach offen über die Herausforderungen des Lebens im Rampenlicht, ihre Beziehung zu ihrem Ehemann und ihr Leben als Mutter und Geschäftsfrau.

"Er liebt mich bedingungslos" Besonders emotional wurde die ehemalige Schauspielerin, als sie über Harry sprach. "Er liebt mich so mutig und bedingungslos, und er hat auch eine andere Perspektive, weil er Medien sieht, die ich nicht sehen würde", so Meghan. Noch persönlicher fügte sie hinzu: "Niemand auf der Welt liebt mich mehr als er, deshalb weiß ich, dass er immer für mich da sein wird." Meghan schilderte zudem, wie sehr sie Harrys kindliche Neugier und Verspieltheit schätzt: "Das hat sich auf jeden Bereich unseres Lebens übertragen. Selbst im Geschäftsleben möchte ich, dass wir spielen und Spaß haben, Neues entdecken und kreativ sind."