Premiere mit historischer Tiara: Besondere Rolle für Kate bei Staatsbankett

Zu Ehren des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender hatten König Charles III. und Königin Camilla 152 Gäste zum Staatsbankett geladen. Königliche Tafelrunde zu Ehren Steinmeiers In der St. George's Hall von Schloss Windsor war eine lange Tafel mit feinstem Porzellan, Silberbesteck und großen Kandelabern eingedeckt, die herbstlichen Gestecke kamen aus den Gärten des Buckingham Palastes und von Schloss Windsor. Das Menü: geräucherte Forelle und Riesling Das Menü fing mit heiß geräucherter Forelle und warmen Langusten an, es folgten Rebhuhn im Blätterteig mit Kohlconfit und Portweinsauce sowie eine Auswahl an Wintergemüse. Ein Omelette mit Brombeer-, Himbeer- und Vanilleeis sowie Petit Fours und Kaffee rundeten das Menü ab. Ausgeschenkt wurde dazu Champagner, Riesling von der Mosel und Rotwein aus dem Bordeaux.

Die Tischordnung: Steinmeier neben Charles und Kate Als alle Gäste Platz genommen hatten, saßen in der Mitte der langen Tafel an der einen Seite König Charles, zu seiner Rechten Bundespräsident Steinmeier und zu seiner Linken Deutschlands Außenminister Johann Wadephul, an dessen anderer Seite das Top-Model Claudia Schiffer und daneben Premierminister Keir Starmer platziert waren. Als rechten Nachbarn hatte Steinmeier die Prinzessin von Wales, Kate.

Ihnen gegenüber saß First Lady Büdenbender neben Queen Camilla. Auf der anderen Seite der Königin hatte der deutsch-britische Europaabgeordnete David McAllister Platz genommen, neben dem zudem die Geigerin Anne-Sophie Mutter saß. Besondere Ehre für Kate Prinzessin Kate wurde mit ihrer Platzierung beim Bankett eine wichtige Rolle zuteil. Es war bereits das dritte Mal, dass die zukünftige Königin bei einem Staatsdinner in der St. George’s Hall von Schloss Windsor neben einem Staatsgast saß. Im Juli nahm sie neben dem französischen Präsidenten Macron Platz, und im September saß sie während des zweiten Staatsbesuchs von Präsident Trump in Großbritannien rechts neben ihm.

Die Staatsbesuche finden derzeit in Windsor statt, während der Buckingham Palace renoviert wird. Größte Tiara, die Kate je getragen hat Auch sonst war Catherine bei dem Staatsbankett ein Eye-Catcher. Sie bezauberte in einem dramatischen Pailletten-Cape-Kleid von Jenny Packham und der Orientalischen Diadem-Tiara von Königin Victoria, die sie noch nie zuvor getragen hatte. Die Tiara wurde 1853 für Königin Victoria angefertigt und ist mit Diamanten und Rubinen in einem Design aus funkelnden Lotusblüten und Mogul-Bögen besetzt. Es handelte sich bei dem opulenten Schmuckstück um die größte Tiara, die Catherine je getragen hat.

Tiara von verstorbener Queen nur einmal getragen Es kommt generell nicht oft vor, dass man den historischen Kopfschmuck zu sehen bekommt. Die Tiara wurde zuvor von der Königinmutter und Königin Elizabeth II. getragen. Die verstorbene Queen trug sie während ihrer Regierungszeit aber nur ein einziges Mal, und zwar auf einer Reise nach Malta im Jahr 2005