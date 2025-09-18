Staatsbankett mit Trump: Modisches Detail dürfte Kate Schmerzen verursacht haben

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Im Rahmen des Staatsbesuchs von Donald und Melania Trump in Großbritannien hatte die zukünftige Königin Kate die Ehre, beim Staatsbankett neben dem US-Präsidenten zu sitzen. Trump wurde zwischen König Charles III. und Catherine platziert - und nicht neben Queen Camilla, was Kate eindeutig in den Mittelpunkt der Veranstaltung stellte. Prinzessin Kates zweifelhafte Ehre bei Staatsbankett Trump bedachte die Princess of Wales bei seiner Dinner-Ansprache mit Komplimenten und schien auch sonst bemüht, die Prinzessin im Laufe der Abendveranstaltung zu bespaßen. Diese spielte mit und gab sich amüsiert - auch wenn der Besuch der Trumps den Royals laut Experten mehr Professionalität denn je abverlangt, angesichts der Kontroversen, die ihn umgeben. Doch nicht nur das Wissen, dass ihr Verhalten gegenüber dem Präsidenten unter genauer Beobachtung stand, dürfte der Princess of Wales insgeheim Kopfschmerzen bereitet haben.

Kate trug Tiara, die Kopfschmerzen bereitet Kate trug bei dem Event obendrein eine Tiara, die dafür bekannt ist, so schwer zu sein, dass die verstorbenen Prinzessin Diana von ihr Kopfweh bekam.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © via REUTERS / Aaron Chown Prinzessin Kate mit Tiara

Es wurde viel Wert darauf gelegt, die Ehefrau des Thronfolgers beim Staatsbankett königlich erscheinen zu lassen. Die Prinzessin präsentierte sich in einem elegant strukturierten Seidenkreppkleid von Phillipa Lepley unter einem handbestickten Abendmantel aus goldener Chantilly-Spitze. Zudem erschien sie mit der berühmten Lover's Knot-Tiara zum Staatsbankett von Präsident Trump auf Schloss Windsor. Kate entscheidet sich bei besonderen Anlässen Adelsexperten zufolge fast immer für dieses besondere Diadem, das auch ihre verstorbene Schwiegermutter, Prinzessin Diana, oft trug. So hatte sie 2022 beim Staatsbankett mit dem südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa ebenfalls den erlesenen Kopfschmuck getragen. Auch 2023 wurde das Diadem ausgeführt, als Catherine es beim Abendempfang der Hochzeit von Kronprinz Hussein und Prinzessin Rajwa in Jordanien aufhatte. Die mit Diamanten und Perlen besetzte Tiara stammt aus dem Jahr 1914 und wurde vom königlichen Juwelier Garrard für Queen Mary angefertigt.