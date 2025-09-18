Staatsbankett mit Trump: Modisches Detail dürfte Kate Schmerzen verursacht haben
Zusammenfassung
- Kate saß beim Staatsbankett zu Ehren von Donald Trump neben dem US-Präsidenten und stand damit im Mittelpunkt.
- Die Princess of Wales trug erneut die schwere Lover's Knot-Tiara, die schon Prinzessin Diana Kopfschmerzen bereitete.
- Trotz möglicher Unannehmlichkeiten präsentierte sich Kate höchst professionell.
Im Rahmen des Staatsbesuchs von Donald und Melania Trump in Großbritannien hatte die zukünftige Königin Kate die Ehre, beim Staatsbankett neben dem US-Präsidenten zu sitzen. Trump wurde zwischen König Charles III. und Catherine platziert - und nicht neben Queen Camilla, was Kate eindeutig in den Mittelpunkt der Veranstaltung stellte.
Prinzessin Kates zweifelhafte Ehre bei Staatsbankett
Trump bedachte die Princess of Wales bei seiner Dinner-Ansprache mit Komplimenten und schien auch sonst bemüht, die Prinzessin im Laufe der Abendveranstaltung zu bespaßen. Diese spielte mit und gab sich amüsiert - auch wenn der Besuch der Trumps den Royals laut Experten mehr Professionalität denn je abverlangt, angesichts der Kontroversen, die ihn umgeben.
Doch nicht nur das Wissen, dass ihr Verhalten gegenüber dem Präsidenten unter genauer Beobachtung stand, dürfte der Princess of Wales insgeheim Kopfschmerzen bereitet haben.
Kate trug Tiara, die Kopfschmerzen bereitet
Kate trug bei dem Event obendrein eine Tiara, die dafür bekannt ist, so schwer zu sein, dass die verstorbenen Prinzessin Diana von ihr Kopfweh bekam.
Es wurde viel Wert darauf gelegt, die Ehefrau des Thronfolgers beim Staatsbankett königlich erscheinen zu lassen. Die Prinzessin präsentierte sich in einem elegant strukturierten Seidenkreppkleid von Phillipa Lepley unter einem handbestickten Abendmantel aus goldener Chantilly-Spitze.
Zudem erschien sie mit der berühmten Lover's Knot-Tiara zum Staatsbankett von Präsident Trump auf Schloss Windsor.
Kate entscheidet sich bei besonderen Anlässen Adelsexperten zufolge fast immer für dieses besondere Diadem, das auch ihre verstorbene Schwiegermutter, Prinzessin Diana, oft trug. So hatte sie 2022 beim Staatsbankett mit dem südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa ebenfalls den erlesenen Kopfschmuck getragen. Auch 2023 wurde das Diadem ausgeführt, als Catherine es beim Abendempfang der Hochzeit von Kronprinz Hussein und Prinzessin Rajwa in Jordanien aufhatte.
Die mit Diamanten und Perlen besetzte Tiara stammt aus dem Jahr 1914 und wurde vom königlichen Juwelier Garrard für Queen Mary angefertigt.
Eine Modeexpertin hat jedoch verraten, dass die Ehre, diese besondere Tiara zu tragen, nicht immer eine angenehme Erfahrung sei. Star-Stylistin Miranda Holder weiß, dass das Gewicht des Diadems starke Kopfschmerzen verursachen kann – und das sei bei der verstorbenen Diana auch der Fall gewesen.
"Anscheinend bekam sie beim Tragen schreckliche Kopfschmerzen, weil die Tiara so schwer war", zitiert der britische Mirror die Stylistin. "Außerdem soll die Tiara aufgrund der schwingenden birnenförmigen Perlen [beim Tragen] sehr viel Krach verursachen."
Ob Catherine das Tragen des Diadems ebenfalls Schmerzen bereitet, ist nicht bekannt. Doch selbst wenn, scheint Prinz Williams Ehefrau mögliche Unbequemlichkeiten dem großen Auftritt zuliebe hinzunehmen. "Trotzdem hat es Kate nicht davon abgehalten, sich in das Diadem zu verlieben", stellte Holder fest. "Und es bei der Hochzeit [von Kronprinz Hussein] zur Schau zu stellen, war tatsächlich das erste Mal, dass die aktuelle Prinzessin von Wales eine Tiara außerhalb Großbritanniens trug."
Kommentare