Christine Neubauer: Endlich wieder mit ihrem Sohn vereint

Viele Jahre lang hatte Schauspielerin Christine Neubauer (63) keinen Kontakt mit ihrem Sohn Lambert Dinzinger jr. , (31). Doch nun scheint es ein Happy End am Familienzwist-Horizont zu geben: Mutter und Sohn haben sich wieder versöhnt und sich sogar nach langer Zeit wieder persönlich getroffen.

Im Sommer reiste Neubauer gemeinsam mit ihrer Mutter Lydia (85) nach Dubai, dank zahlreicher Fotos auf Instagram konnten ihre Fans am Urlaubsfeeling teilhaben. Dort genossen die beiden nicht nur die fremde Kultur und spannende Ausflüge, es stand auch ein ganz besonderes Highlight am Reiseplan. Im Interview mit der Zeitschrift Bunte schwärmt Neubauer: "Ich bin superglücklich, denn ich habe zusammen mit meiner Mama meinen Sohn Lambert besucht, der seit zwei Jahren in Dubai lebt."

Gegenüber der Bunte bestätigte das Zusammentreffen auch Lambert Dinzinger jr. selbst: "Die Vergangenheit liegt hinter uns, da sind wir uns einig. Ich bin unglaublich glücklich in Dubai." Und weiter: "Hier habe ich nicht nur beruflich meinen Platz gefunden – hier habe ich die wahre Liebe meines Lebens getroffen." Neubauers Sohn scheint also tatsächlich seinen Traum zu leben.

Kontaktabbruch nach Scheidung

Doch was ist zwischen Neubauer und ihrem Sohn eigentlich geschehen? Der Kontaktabbruch erfolgte nach der Scheidung von Neubauer und Lambert Dinzinger senior (69) im Jahr 2011. Ihr Sohn soll sich auf die Seite seines Vaters geschlagen und sich zudem von Neubauer vernachlässigt gefühlt haben.