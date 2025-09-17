Christine Neubauer: Endlich wieder mit ihrem Sohn vereint
Viele Jahre lang hatte Schauspielerin Christine Neubauer (63) keinen Kontakt mit ihrem Sohn Lambert Dinzinger jr., (31). Doch nun scheint es ein Happy End am Familienzwist-Horizont zu geben: Mutter und Sohn haben sich wieder versöhnt und sich sogar nach langer Zeit wieder persönlich getroffen.
"Ich bin superglücklich"
Im Sommer reiste Neubauer gemeinsam mit ihrer Mutter Lydia (85) nach Dubai, dank zahlreicher Fotos auf Instagram konnten ihre Fans am Urlaubsfeeling teilhaben. Dort genossen die beiden nicht nur die fremde Kultur und spannende Ausflüge, es stand auch ein ganz besonderes Highlight am Reiseplan. Im Interview mit der Zeitschrift Bunte schwärmt Neubauer: "Ich bin superglücklich, denn ich habe zusammen mit meiner Mama meinen Sohn Lambert besucht, der seit zwei Jahren in Dubai lebt."
Gegenüber der Bunte bestätigte das Zusammentreffen auch Lambert Dinzinger jr. selbst: "Die Vergangenheit liegt hinter uns, da sind wir uns einig. Ich bin unglaublich glücklich in Dubai." Und weiter: "Hier habe ich nicht nur beruflich meinen Platz gefunden – hier habe ich die wahre Liebe meines Lebens getroffen." Neubauers Sohn scheint also tatsächlich seinen Traum zu leben.
Kontaktabbruch nach Scheidung
Doch was ist zwischen Neubauer und ihrem Sohn eigentlich geschehen? Der Kontaktabbruch erfolgte nach der Scheidung von Neubauer und Lambert Dinzinger senior (69) im Jahr 2011. Ihr Sohn soll sich auf die Seite seines Vaters geschlagen und sich zudem von Neubauer vernachlässigt gefühlt haben.
Doch wie rtl.de berichtet, ist der Dubai-Besuch nicht das allererste Mal, dass Neubauer und Lambert Dinzinger jr. wieder Kontakt hatten. Schon in den Vergangenen Jahren begannen beide Parteien, langsam und vorsichtig erneut aufeinander zuzugehen. Der Grund soll der Tod von Neubauers Vater – Lambert Dinzinger jr.'s Großvater – gewesen sein. Nun dürfte die Versöhnung endgültig gelungen sein.
