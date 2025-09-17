Ed Sheeran spricht offen über Ehe-Konflikte

Eigentlich führt Sänger Ed Sheeran eine skandalfreie Ehe. Doch wie der Brite nun selbst zugab, ist seine Beziehung mit seiner langjährigen Partnerin Cherry Seaborn nicht vor Krisen gefeit.

Der Singer-Songwriter gab bei einem Überraschungs-Fan-Event in London seltene Einblicke in sein Privatleben, das er sonst weitgehend unter Verschluss hält.

Sheeran schreibt Lieder über "echte Konflikte"

Am Dienstag überraschte er seine Fans in London mit einem unerwarteten Straßenauftritt im Rahmen eines besonderen Fan-Events. Im Rahmen einer anschließenden Spotify-Fragerunde sagte er, es sei wichtig, ehrlich über die Höhen und Tiefen zu sprechen, die jede Beziehung mit sich bringt.

Während er intime Geschichten über die Entstehung seines neuen Albums "Play" teilte, gestand Sheeran, dass Höhen und Tiefen in seiner Ehe ihn zu Liedern über Liebe und Konflikte inspiriert haben: "Cherry weiß, dass ich über alles schreibe – nicht nur über die guten Sachen. Es gibt Lieder wie 'Perfect', aber auch solche über echte Konflikte", verrriet der Musiker und fügte hinzu: "Das gehört zu jeder Beziehung dazu, und ich finde es wichtig, ehrlich darüber zu sein."