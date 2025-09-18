Kate neben Trump bei Bankett - ein Dilemma für die Prinzessin

Der US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania sind am Mittwoch zum offiziellen Auftakt ihres Staatsbesuchs von der britischen Königsfamilie auf Schloss Windsor begrüßt worden. Sie flogen per Hubschrauber zum Schloss Windsor. Dort wurden sie vom britischen Thronfolger Prinz William, dessen Frau Kate, König Charles III. und Königin Camilla in Empfang genommen.

Kate bei Staatsdinner neben Donald Trump platziert

Am Abend wurde das große Staatsbankett ausgerichtet, bei dem der König und Trump auch jeweils eine längere Rede hielten.

Prinzessin Kate hatte die Ehre, beim Bankett neben dem US-Präsidenten zu sitzen. Der zeigte sich angetan von der Britin - und überhäufte sie Berichten zufolge bei seiner Ansprache (wie auch schon bei seiner Ankunft in Windsor) mit überschwänglichen Komplimenten. Trump schwärmte von Kate, sie würde "strahlend" und "wunderschön" aussehen.

Aussagen, die von Royal Fans zum Teil als unangebracht bezeichnet wurden. Was Kate über Trumps Auftreten dachte? Unklar.