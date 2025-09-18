Kate neben Trump bei Bankett - ein Dilemma für die Prinzessin
Zusammenfassung
- Donald Trump und seine Frau Melania wurden am Mittwoch von der britischen Königsfamilie auf Schloss Windsor empfangen.
- Beim Staatsbankett saß Prinzessin Kate neben Trump, der sie mit Komplimenten bedacht haben soll.
- Der Besuch war von Protesten begleitet, Kate zeigte sich gelassen.
Der US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania sind am Mittwoch zum offiziellen Auftakt ihres Staatsbesuchs von der britischen Königsfamilie auf Schloss Windsor begrüßt worden. Sie flogen per Hubschrauber zum Schloss Windsor. Dort wurden sie vom britischen Thronfolger Prinz William, dessen Frau Kate, König Charles III. und Königin Camilla in Empfang genommen.
Kate bei Staatsdinner neben Donald Trump platziert
Am Abend wurde das große Staatsbankett ausgerichtet, bei dem der König und Trump auch jeweils eine längere Rede hielten.
Prinzessin Kate hatte die Ehre, beim Bankett neben dem US-Präsidenten zu sitzen. Der zeigte sich angetan von der Britin - und überhäufte sie Berichten zufolge bei seiner Ansprache (wie auch schon bei seiner Ankunft in Windsor) mit überschwänglichen Komplimenten. Trump schwärmte von Kate, sie würde "strahlend" und "wunderschön" aussehen.
Aussagen, die von Royal Fans zum Teil als unangebracht bezeichnet wurden. Was Kate über Trumps Auftreten dachte? Unklar.
Nach außen hin gab sich Kate höchst professionell. Auf zahlreichen Fotos gibt sie sich gegenüber Trump aufmerksam und lächelnd. Es gab aber auch Momente, bei denen der Princess of Wales die Gesichtszüge zu entgleiten schienen - vor allem, wenn sie sich von Trump abwandte.
Ein Adelsexperte deutet an, dass der Besuch der Trumps Prinzessin Kate und ihrem Mann in Sachen PR vor eine Herausforderung gestellt haben dürfte. Nicht zuletzt, da die Protestorganisation "Stop Trump Coalition" bereits im Vorfeld der Visite Tausende Menschen in London zu einer Demonstration gegen den Staatsbesuch erwartete.
Experte: "Trump-Besuch nicht ohne Kontroversen"
"Wie Sie sich vorstellen können, war der heutige Besuch nicht ohne Kontroversen", sagt Philip Mutz, Verantwortlicher für News & Entertainment bei dem Lifestyleportal PureWow. "Und Prinzessin Catherine und Prinz William wissen das ganz genau."
Doch statt sich die Anspannung anmerken zu lassen, habe vor allem Kate eine Meisterleistung an gelassener Professionalität an den Tag gelegt. "Ein Blick auf die Körpersprache (und das Outfit) der Prinzessin verrät alles, was man über sie wissen muss", sagt Mutz. "Catherine wirkt ausgesprochen freundlich, verhält sich dabei aber noch viel professioneller, als wir es gewohnt sind."
