Komplimente vor Melanias Augen: Wie Donald Trump gegenüber Kate Charme spielen ließ
Pompöser Empfang für Donald Trump in Großbritannien: Der US-Präsident und seine Frau Melania sind zum offiziellen Auftakt ihres Staatsbesuchs von der britischen Königsfamilie auf Schloss Windsor begrüßt worden. Es folgte eine groß angelegte Militärzeremonie auf dem Schlossgelände.
Donald und Melania Trump von Royals empfangen
Trump und seine Frau waren am Dienstagabend in London gelandet. Am Mittwoch flogen sie per Hubschrauber zum Schloss Windsor. Dort wurden sie zunächst vom britischen Thronfolger Prinz William und dessen Frau Catherine begrüßt.
Anschließend wurden der US-Präsident und die First Lady von König Charles III. und Königin Camilla in Empfang genommen.
Donald Trump zeigte sich vor allem von Prinzessin Kate beeindruckt. Wie People berichtet, machte der Präsident Williams Gattin in Anwesenheit seiner Ehefrau Melania Komplimente.
Beim Händeschütteln sagte der 79-jährige Trump zur Princess of Wales: "Du bist wunderschön, so wunderschön."
Doch auch William zeigte sich von seiner charmanten Seite.
Trumps Schmeichelei gegenüber Cathrine erfolgte kurz nachdem die Trumps aus dem Hubschrauber ausgestiegen waren. Prinz William führte daraufhin die Gruppe über den Rasen, wobei er Kate und Melania eine Hand auf den Rücken legte, als sie gemeinsam losgingen.
Kommentare