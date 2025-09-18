Pompöser Empfang für Donald Trump in Großbritannien: Der US-Präsident und seine Frau Melania sind zum offiziellen Auftakt ihres Staatsbesuchs von der britischen Königsfamilie auf Schloss Windsor begrüßt worden. Es folgte eine groß angelegte Militärzeremonie auf dem Schlossgelände.

Donald und Melania Trump von Royals empfangen

Trump und seine Frau waren am Dienstagabend in London gelandet. Am Mittwoch flogen sie per Hubschrauber zum Schloss Windsor. Dort wurden sie zunächst vom britischen Thronfolger Prinz William und dessen Frau Catherine begrüßt.

Anschließend wurden der US-Präsident und die First Lady von König Charles III. und Königin Camilla in Empfang genommen.