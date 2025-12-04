Ferchichi packt aus: Mittagsschlaf von Bushido führte zur Trennung

Keine Zeit zum Streiten

Was die Ehe außerdem belastet habe, sei der Umstand gewesen, dass Ferchichi und Bushido ihre Konflikte nicht mehr klärten, weil ihr Alltag keinen Reit zum Streiten bot.

Das Paar war ständig von anderen Menschen, wie Securitys, Nannys oder Chauffeuren, umgeben. Für die Influencerin sei das aber "nicht der richtige Rahmen", um Diskussionen auszutragen.

Die Situation führte dazu, dass sich das Ehepaar irgendwann kaum noch etwas zu sagen hatte.

"Wir sitzen im Auto, die Türen gehen zu, beide setzen Kopfhörer auf – und wir sitzen sechs Stunden an unsern Handys oder Laptops und reden kein Wort miteinander", gestand Ferchichi.

Beide sind aber bereit, um ihre Beziehung zu kämpfen.

Dazu Ferchichi: "Wir fangen jetzt eine Paartherapie an, und dann muss man das zusammen durchleben und eben schauen."

Ferchichi sehe eine "sehr gute Chance", auch wenn sie zugab, sich lieber Abstand zu gönnen, bevor die Ehe an der Beziehungskrise zerbricht.

Auf Instagram hatte sie zuvor erklärt: "Seit einiger Zeit leben wir nicht mehr zusammen und verbringen trotzdem viel gemeinsame Zeit mit den Kindern." Vieles fühle sich gerade neu und ungewohnt an, fast so, als müsse man wieder laufen lernen.

