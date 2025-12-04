Ferchichi packt aus: Mittagsschlaf von Bushido führte zur Trennung
Zusammenfassung
- Anna-Maria Ferchichi und Bushido leben aktuell getrennt, da ihre Ehe in eine schwierige Phase geraten ist.
- Ein Schlüsselmoment der Krise war mangelnde Unterstützung im Alltag, insbesondere bei der Betreuung der sieben gemeinsamen Kinder.
- Beide sind bereit, um ihre Beziehung zu kämpfen, und beginnen eine Paartherapie, um die Ehe zu retten.
Vor wenigen Tagen hat Bushidos Ehefrau Anna-Maria Ferchichi bekannt gegeben, nicht mehr mit dem Rapper zusammenzuleben.
"Unsere Ehe ist in eine schwierige Phase geraten und wir hatten beide das Bedürfnis, etwas Abstand zu nehmen, um wieder klarer zu sehen", schrieb Ferchichi in ihrer Instagram-Story am 28. November.
Jetzt erinnerte sich die 44-Jährige im Gespräch mit RTL-Moderatorin Frauke Ludowig an den konkreten Moment, der zur Trennung geführt hat.
"Es gab einen Schlüsselmoment", erzählt Anna-Maria Ferchichi in der Sendung "Exclusiv".
"Ich hatte eine Kooperation vergessen. Unsere Jungs hatten Kumpels im Haus und ich habe denen versprochen, dass wir jetzt Minigolf spielen gehen", erinnerte sich die Influencerin.
Ihre Managerin habe sich gemeldet und sie an ein noch ausstehendes Werbe-Video erinnert. Ferchichi musste sich daher von ihren Plänen verabschieden, um den beanstandeten Clip zu drehen.
"Ich brauchte das Haus ruhig", erzählte Bushidos Frau. Sie habe ihren Mann daher gebeten: "Kannst du die Jungs bitte nehmen? Ich habe das echt vergessen. Ich komme in einer Stunde nach.'"
Doch Bushidos Reaktion fiel enttäuschend aus. Er habe sich auf der Treppe umgedreht und nur "Nö" gesagt. Dann habe sich der Musiker nach oben begeben.
"Legt sich ins Bett und macht Mittagsschlaf", erzählte Ferchichi, die sich aber generell mehr Unterstützung in der Beziehung gewünscht hätte. Vor allem da das Paar sieben Kinder großzieht.
Keine Zeit zum Streiten
Was die Ehe außerdem belastet habe, sei der Umstand gewesen, dass Ferchichi und Bushido ihre Konflikte nicht mehr klärten, weil ihr Alltag keinen Reit zum Streiten bot.
Das Paar war ständig von anderen Menschen, wie Securitys, Nannys oder Chauffeuren, umgeben. Für die Influencerin sei das aber "nicht der richtige Rahmen", um Diskussionen auszutragen.
Die Situation führte dazu, dass sich das Ehepaar irgendwann kaum noch etwas zu sagen hatte.
"Wir sitzen im Auto, die Türen gehen zu, beide setzen Kopfhörer auf – und wir sitzen sechs Stunden an unsern Handys oder Laptops und reden kein Wort miteinander", gestand Ferchichi.
Beide sind aber bereit, um ihre Beziehung zu kämpfen.
Dazu Ferchichi: "Wir fangen jetzt eine Paartherapie an, und dann muss man das zusammen durchleben und eben schauen."
Ferchichi sehe eine "sehr gute Chance", auch wenn sie zugab, sich lieber Abstand zu gönnen, bevor die Ehe an der Beziehungskrise zerbricht.
Auf Instagram hatte sie zuvor erklärt: "Seit einiger Zeit leben wir nicht mehr zusammen und verbringen trotzdem viel gemeinsame Zeit mit den Kindern." Vieles fühle sich gerade neu und ungewohnt an, fast so, als müsse man wieder laufen lernen.
Wie viele haben Bushido und Anna Maria Ferchichi?
- Ferchichi und ihr Mann sind seit 2012 verheiratet und haben sieben gemeinsame Kinder.
- Die 44-Jährige hat zudem einen Sohn aus erster Ehe.
- 2022 zog die Großfamilie nach Dubai.
