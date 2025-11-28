Krise: Bushido und Anna-Maria Ferchichi leben nicht mehr zusammen
Der Rapper und seine Frau leben "seit einiger Zeit nicht mehr zusammen". Ihre Ehe befinde sich in einer schwierigen Phase.
Bushidos Frau Anna-Maria Ferchichi hat überraschend angekündigt, nicht mehr mit dem Rapper zusammenzuleben. "Unsere Ehe ist in eine schwierige Phase geraten und wir hatten beide das Bedürfnis, etwas Abstand zu nehmen, um wieder klarer zu sehen", schrieb Ferchichi in ihrer Instagram-Story am 28. November.
Ehekrise nach 13 Jahren: Folgt nun Trennung?
"Seit einiger Zeit leben wir nicht mehr zusammen und verbringen trotzdem viel gemeinsame Zeit mit den Kindern", schrieb die 44-Jährige weiter. Vieles fühle sich gerade neu und ungewohnt an, fast so, als müsse man wieder laufen lernen.
Wie viele haben Bushido und Anna Maria Ferchichi?
- Ferchichi und ihr Mann sind seit 2012 verheiratet und haben sieben gemeinsame Kinder.
- Die 44-Jährige hat zudem einen Sohn aus erster Ehe.
- 2022 zog die Großfamilie nach Dubai.
Kommentare