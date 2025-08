Anna-Maria Ferchichi lässt Beauty-Eingriff bei elfjähriger Tochter vornehmen

"Dann habe ich zu ihr gesagt: 'Komm, wir lasern das – und hier machen die das'", verriet sie, mit Blick auf ihre Wahlheimat Dubai.

Ihre Entscheidung begründete die achtfache Mutter wie folgt: "Sie wurde auch in der Schule geärgert. Jeder wird geärgert, Entschuldigung, das ist unter Kindern normal. Warum soll sie den jetzt behalten, soll sie jetzt zu sich stehen?"

In ihrem Podcast sprach Ferchichi auch einmal mehr offen über Eingriffe, die sie selbst bei sich vornehmen hat lassen. Dass das Thema immer noch auf so viel Kritik stößt, kann sie nicht nachvollziehen: "Warum so radikal? Die Menschen, die das verurteilen. Warum sind die so wütend? Da kommt ja ein richtiger Hass."