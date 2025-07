Organisation wegen "verabscheuungswürdigen" Angriffs auf William und Kate unter Beschuss

Es ist nicht das erste Mal, dass sich PETA an den Gepflogenheiten der britischen Royals stößt. Weil Prinz William und Prinzessin Kate ihren ältesten Sohn Prinz George angeblich mit auf die Jagd genommen haben, hagelte es Kritik 2020 von Seiten der Tierschutzorganisation. 2016 wurden Vorwürfe laut, nachdem sich Kate auf offiziellen Bildern angeblich mit Handschuhen aus Opossum-Fell gezeigt hatte. Kürzlich übte PETA einmal mehr Kritik an Kate und ihrem Mann William.

PETA: Kritik an Williams und Kates Welpen

Die Organisation "People for the Ethical Treatment of Animals" ist eine internationale Organisation, die sich für die Rechte und den Schutz von Tieren einsetzt. Vor wenigen Wochen hat PETA die Entscheidung von Prinz William und Kate, ihrem Hund die Geburt von Welpen zu erlauben, scharf kritisiert.